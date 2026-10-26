Măsura a fost luată luni, oficial, de instituția academică. Concomitent, s-a hotărât ca Tudorel Toader și un alt cadru didactic universitar, avocați ai lectorului arestat, să nu mai poată ține nici ei cursuri acolo.

Procurorii Curții de Apel Iași îl acuză pe Alexandru Toader de viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă de agresiune sexuală, în cazul a șapte studente.

Din arestul Poliției Iași, unde a ajuns vinerea trecută, Alexandru Toader a aflat că nu mai poate preda la Facultatea de Drept.

Nicolae-Horia Țiț, decanul Facultății de Drept, UAIC Iași: „Până la momentul la care, printr-o hotărâre definitivă, se va stabili vinovăția sau nevinovăția acestuia, domnia sa nu va mai susține activități didactice în cadrul Facultății de Drept.”

Procurorii susțin că au mărturii de la șapte victime, care arată că, între 2022 și 2025, lectorul le-ar fi chemat la biroul său de la universitate sau la cel privat, de notar public. Iată ce povesteau două dintre acestea în urmă cu un an:

Victimă: „Mi-a zis să rămân după seminar. «Nu-ți trebuie terapie la vârsta ta», a răspuns dumnealui. «Altfel se rezolvă chestiile în tinerețe.» Înainte de toate interacțiunile sexuale, nu purta verigheta.”

Victimă: „Mi-a zis: «Vino după mine!» Am mers în biroul lui. Tremuram foarte tare. Mi s-a văzut breteaua de la sutien, moment în care a făcut un comentariu: «Vezi că ți se vede breteaua de la sutien!» și m-a întrebat dacă port sutien de obicei.”

„Folosirea biroului universitar în acest scop era de natură să întărească percepția persoanelor vătămate că inculpatul beneficia de protecție în interiorul instituției. (...) Refuzul exprimat nu a determinat încetarea conduitei, ci a fost urmat de acte prin care inculpatul a urmărit să impună apropierea sexuală”, au consemnat procurorii în referatul de arestare.

Pe lângă Alexandru Toader, nici apărătorii săi, tatăl său, Tudorel Toader, și o altă avocată din Baroul Iași, nu mai pot susține cursuri la facultatea din Iași.

Liviu-George Maha, rectorul UAIC Iași: „Pentru că s-au plasat într-o poziție de incompatibilitate, nu vor mai desfășura activități didactice la anul IV, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potențiale victime, cu potențiali martori.”

În schimb, pot preda în continuare la filialele universității din Vrancea și din Republica Moldova, dar și la școala doctorală.

Până la acest moment, fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, nu a răspuns solicitărilor Pro TV pentru un punct de vedere.

Avocata și cadrul universitar Olga Andreea Urda a transmis: „În condițiile în care (...) sunt temeri cu privire la echidistanța mea în evaluare, voi face un pas în spate până când această stare de temere va înceta.”

Pe de altă parte, reprezentanții universității le încurajează pe tinerele care au renunțat la studii din cauza situației să revină la cursuri. Între timp, dată fiind calitatea lui Alexandru Toader de notar, dosarul a fost transmis la Înalta Curte de Casație și Justiție.