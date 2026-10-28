"Dezaprobăm mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situaţie de incompatibilitate. O asemenea formulare riscă să descurajeze avocaţii să preia cauze dificile şi să afecteze încrederea publicului în dreptul fiecărei persoane la apărare. Un stat de drept presupune că principiile justiţiei trebuie respectate întotdeauna, inclusiv în cauzele care trezesc emoţie şi dezaprobare publică", susţine într-un comunicat Baroul Iaşi, conform news.ro.

Reacţia Baroului ieşean vine după ce Facultatea de Drept din Iaşi a decis, luni, că Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii avocaţi în acest caz, nu vor mai desfăşura activităţi cu studenţii de anul patru, "pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori".

Potrivit site-ului Baroului ieşean, Andreea Urda face parte din conducerea acestei organizaţii.

Totodată, Baroul ieşean afirmă că în sălile de curs se învaţă că dreptul la apărare aparţine tuturor şi că respectarea lui este o condiţie a unui proces echitabil.

"Un avocat poate asista o persoană vătămată, după cum poate apăra o persoană suspectată sau acuzată de săvârşirea unei infracţiuni. În fiecare dintre aceste situaţii, avocatul îşi îndeplineşte misiunea de a proteja drepturile clientului său, în limitele legii şi ale regulilor profesiei. Între avocat şi clientul său nu se poate pune semnul egalităţii. Avocatul nu se identifică nici cu persoana pe care o reprezintă, nici cu faptele de care aceasta este acuzată", mai precizează Baroul Iaşi.

Rectorul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Liviu George Maha, a anunţat luni că Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept, arestat pentru viol şi agresiune sexuală asupra a două studente, va avea interdicţia să desfăşoare activităţi didactice şi în situaţia în care măsura arestării preventive va fi anulată. Rectorul Liviu George Maha a precizat că decizia a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept din cadrul universităţii.

De asemenea, Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii avocaţi în acest caz, nu vor mai desfăşura activităţi cu studenţii de anul patru, "pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori".

"Pentru că s-au plasat într-o poziţie de incompatibilitate, atât domnul profesor Tudorel Toader, cât şi doamna Andreea Urda nu vor mai desfăşura activităţi la anul patru, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori şi a fi afectată activitatea didactică şi cea de evaluare. Vor rămâne cu activităţi la şcoala doctorală şi la extensiile universităţii, precum cele de la Bălţi sau de la Focşani", a afirmat rectorul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Liviu George Maha.

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi şi poate fi atacată cu recurs.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.