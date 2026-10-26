Victimele i-au fost studente, spun anchetatorii. Consiliul Facultății de Drept s-a întrunit luni dimineață și a decis că lectorul Alexandru Toader nu mai poate preda studenților până la finalizarea anchetei. Fiul cel mare al lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost rector la „Cuza”, este în arestul IPJ Iași.

Ancheta Parchetului Curții de Apel Iași a plecat de la dezvăluirile a două studente care, anul trecut, au spus că, în perioada 2022-2025, dascălul le chema în biroul său privat și la cabinetul din universitate, sub pretextul că vrea să discute notele mici și să le dea anumite sfaturi.

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader este avocatul fiului său acuzat de viol

Alexandru Toader, care preda Drept Civil, este acuzat că trecea de la gesturi nepotrivite la agresiuni sexuale și chiar viol. Ar fi făcut în total 7 victime, spun procurorii care au documentat cazul timp de un an.

Vineri, suspectul în vârstă de 38 de ani a fost reținut, iar sâmbătă arestat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă la agresiune sexuală.

Contactați de Știrile ProTV, avocații suspectului nu au comentat dosarul. Tatăl bărbatului este chiar apărător în acest caz și a susținut pe o rețea socială că acest caz este „o lovitură care îl vizează pe el".