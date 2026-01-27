Erau suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu și mergeau din Grecia, la un meci în Franța. Camerele de bord au surprins impactul devastator: momentul în care - aflat deja în depășire - microbuzul nu reușește să revină pe banda lui și se izbește violent de tir. Un martor a surprins secvențele de după impact.

Martor: ”Extraordinar! Doamne ferește! Uite unde e motorul... măi, dar ce s-a întâmplat? Au intrat direct sub tir. 1, 2, 3, 4, 5 sunt...".

Am reconstituit potrivit primelor informații momentele dramatice de dinaintea impactului. Șoferul depășise două cisterne dintr-o coloană când nu a mai stăpânit volanul.

Polițiștii iau în calcul și varianta povestită de unii martori, cum că șoferul microbuzului ar fi acroșat ușor una dintre cisternele depășite și asta i-ar fi destabilizat controlul mașinii.

Martor: ”Făcea S-uri, se tot uita să vadă dacă se poate depăși, la un moment dat a intrat în depășire când din spate, de unde eram eu, se vedea clar că nu avea nicio șansă sau cel puțin era foarte periculos, venea tirul. Și-a dat seama că nu are cum să mai termine depășirea și a intrat în tirul din dreapta lui, încercând să se redreseze pe banda sa. În momentul în care a intrat în tir, a ricoșat în tirul roșu de aici...".

Microbuzul a fost distrus complet

Șase pasageri din microbuz au murit pe loc, inclusiv șoferul. Încă un pasager a decedat la spital. Alți trei primesc îngrijiri medicale, doi fiind în stare gravă.

Pompier: ”A fost nevoie de descarcerare, au fost trei persoane descarcerate din microbuz”.

Ionuț Lazăr, IPJ Timiș: ”Ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autotren. A rezultat decesul a șase persoane la fața locului”.

Corespondent ProTV: ”Imaginile de la fața locului sunt înfiorătoare. Microbuzul este distrus complet, iar cei din interior nu au avut nicio șansă”.

Șoferul TIR-ului nu e român. Jurnaliștii din Grecia scriu că pasagerii din microbuz erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu și mergeau spre Lyon, unde echipa lor are meci.





