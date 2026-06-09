Locuitorii din Pipera au primit, marți seară, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați cu privire la prezența unui mistreț în zona străzii Erou Iancu Nicolae, din Voluntari.

Potrivit mesajului transmis de autorități, cetățenii au fost îndemnați să evite zona și să rămână în locuințe. De asemenea, oamenilor li s-a recomandat să păstreze distanța față de animal și să nu încerce să îl fotografieze sau să îl hrănească.

„A fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae! Evitați zona, rămâneți în locuințe!”, se arată în mesajul RO-Alert.