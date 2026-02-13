Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost şef Secţie clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi - Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi.

"Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iaşi ca urmare a constatării existenţei unei diferenţe nejustificate în cuantum de 2.515.331 lei (aproximativ 554.000 euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de către persoana evaluată, împreună cu familia, în perioada exercitării funcţiei publice", informează ANI vineri într-un comunicat de presă.

Medicul a mai avut în trecut probleme de integritate.

Astfel, în noiembrie 2020, ANI anunţa că Ion Cijevschi, la acea vreme şef Secţie Oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 22 noiembrie 2016 - 20 ianuarie 2020, deoarece a avut simultan şi calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale.