Potrivit ROMATSA, persoanei în cauză i-a fost suspendat accesul în locaţiile instituţiei.

"Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public privind un angajat ROMATSA de la Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” Cluj - în data de 25 mai 2026, suspiciunea privind consumul unei substanţe interzise de către un angajat ROMATSA aflat în serviciu la Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” Cluj a fost identificată şi raportată imediat, conform procedurilor aplicabile. Au fost dispuse de îndată: efectuarea testărilor specifice, informarea autorităţilor competente şi suspendarea accesului persoanei în cauză în toate locaţiile ROMATSA", se arată într-o postare a companiei pe reţelele de socializare.

Conform sursei citate, la nivelul instituţiei a fost constituită o comisie de cercetare prealabilă, care desfăşoară verificările necesare pentru stabilirea eventualelor răspunderi disciplinare, cu respectarea prevederilor legale şi a drepturilor persoanei vizate.

"Persoana menţionată în articol nu desfăşura activităţi de control al traficului aerian şi nu avea atribuţii privind emiterea autorizărilor de decolare sau aterizare. Activitatea sa se desfăşura în cadrul serviciilor tehnice de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere (CNS), într-un mediu operaţional caracterizat prin sisteme redundante, monitorizare permanentă şi proceduri de continuitate a serviciilor. Până în prezent, nu au fost identificate efecte asupra siguranţei operaţionale", menţionează sursa citată.

ROMATSA mai arată că va coopera pe deplin cu toate autorităţile competente şi va aplica cu fermitate măsurile care se vor impune în raport cu concluziile oficiale ale verificărilor aflate în desfăşurare. IPJ Cluj a transmis că acest caz nu este de competenţa instituţiei.