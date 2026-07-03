Procurorii susțin că frații Tate au exploatat o fată care avea 17 ani când au cunoscut-o și au obținut peste 1 milion și jumătate de dolari după ce au șantajat-o să facă videochat timp de 7 ani.

Cei doi se declară nevinovați și sunt cercetați în libertate. După aproape două ore de audieri, la ieșire, Andrew Tate i-a ironizat din nou pe procurori când a fost întrebat ce acuzații i se aduc.

Andrew Tate: „Mi-au spus că sunt foarte chipeș. Au zis că mă pricep de minune să fiu chipeș și că vor să-mi ofere un premiu pentru că sunt atât de chipeș: „Cel mai chipeș bărbat din România. Așa că o să profit de asta vara aceasta la mare. Motivul pentru care sunt acuzat este că sunt cel mai chipeș bărbat din România și trebuie să recunosc că sunt vinovat.”

Cei doi britanici au plecat și de această dată fără vreo măsură preventivă.

Constantin Eugen Vidineac - avocatul fraților Tate: „Clienții noștri au fost chemați pentru a li se aduce la cunoștință ultimele acte de urmărire penală efectuate în cauză.”

Procurorii DIICOT susțin însă că au noi probe și declarații în anchetă. În baza acestora, fraților Tate le-au fost aduse noi acuzații, printre care: influențarea declarațiilor în formă continuată și sustragerea de sub sechestru în formă continuată.

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi ar fi încercat să influențeze timp de un an victimele și mai mulți martori din dosar. Anchetatorii susțin că influencerii - pentru a convinge victimele să își schimbe declarațiile sau să dea declarații mincinoase - le-ar fi amenințat că le vor da în judecată în America și le vor cere despăgubiri exorbitante.Noile acuzații vin la doar două săptămâni după ce DIICOT a extins ancheta pentru trafic de persoane și spălare de bani. Atunci, procurorii au susținut că vreme de patru ani - între 2018 și 2022 - Andrew Tate și fratele său Tristan ar fi alimentat două societăți comerciale cu bani câștigați din traficul de persoane.

Lista de infracțiuni grave, pentru care cei doi sunt cercetați în continuare în libertate, este lungă. Printre acestea - viol, constituirea unui grup infracțional organizat, dar și instigare la ură și discriminare împotriva femeilor. Cei doi s-au declarat mereu nevinovați.