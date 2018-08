De ce şi-au ascuns jandarmii numerele de pe căşti, la intervenția din 10 august. Ancheta Parchetului General

Ancheta procurorilor militari legată de intervenţia brutală a jandarmilor împotriva protestatarilor din Piaţa Victoriei a intrat în impas.

Anchetatorii au descoperit că mai mulţi militari şi-au ascuns numerele de identificare de pe căştile de protecţie.

Şeful interimar al Jandarmeriei a fost chemat să dea o mână de ajutor la identificarea celor care ar putea fi acuzaţi de abuzuri asupra protestatarilor paşnici.

Noul şef al Jandarmeriei Romane, colonelul Cătălin Ionuţ Şindile, a mers la Parchetul General, dar nu pentru a fi audiat în dosarul protestului, ci pentru a ajuta la identificarea subordonaţilor care au acţionat în Piaţa Victoriei.

"Vizita dumnealui a avut ca scop stabilirea modalităţilor de cooperare pentru identificarea persoanelor care se pot face responsabile de comiterea violentelor, în contextul evenimentelor petrecute în zilele de 10 şi 11 august 2018."

Sursa: Biroul de Presă al PICCJ

Procurorii militari au remarcat că mai mulți militari dislocați în Piața Victoriei aveau numerele de identificare de pe cască ascunse sub o bandă adezivă, aşa că le cer şefilor Jandarmeriei să spună dacă au făcut-o din proprie iniţiativă sau au primit ordine de la superiori.

Totuşi, chiar şi cu identităţile ascunse, anchetatorii au deja 11 nume de jandarmi care ar putea fi acuzaţi că au bătut nejustificat protestatari care nu au fost violenţi.

Ministrul de Interne, care a cerut o anchetă proprie, susţine că nu a găsit tot atâtea abuzuri.

Carmen Dan, ministrul de Interne: "Până în prezent au fost identificate cinci situații susceptibile de comiterea de abuzuri împotriva unor persoane care nu au săvârșit acte de violență. "

Procurorii vor stabili dacă au fost atât de puţine situaţii în care jandarmii au făcut exces de putere. Între timp, manifestanţii au venit la Parchet să depună plângere că au fost agresaţi inutil.

Viorel Chihaia, cercetător la un institut din Bucureşti, spune că a fost lovit pentru că i-a certat pe jandarmi că ataca oameni nevinovaţi.

Viorel Chihaia, victima: "Am simţit lovitura, normal, m-am ridicat şi atunci m-a lovit în cap. In momentul acela m-am dus la el şi l-am întrebat: De ce dai, mă animalule? Care este motivul pentru care dai? Când am văzut că au fost doar cinci incidente, m-am decis să vin, măcar să fiu al şaselea."

Alina Soare, victima: "Vorbeam cu un cetăţean care se afla lângă mine şi la un moment dat am fost gazata. Pur şi simplu am intrat în panică. Am făcut imediat atac de panică pentru că m-a luat prin surprindere."

Multe dintre filmările făcute de protestatari sau jurnalişti arata ca oameni care nu opuneau rezistenţă şi nu erau agresivi, au fost loviţi sau puşi la pământ de jandarmi.

Procurorii militari îi vor chema la audieri şi pe cei care au condus operaţiunea şi au transmis ordine prin staţiile de emisie-recepţie, aceeaşi care au anunţat şi că doi jandarmi au fost ucişi de protestatari, ceea ce a provocat intervenţia în forţă în mai multe puncte din Capitală.

Tot în fata anchetatorilor vor ajunge ministrul de Interne, Carmen Dan, şi prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, care a aprobat ordinul de intervenţie impotriva manifestanţilor.

În ancheta deschisă de jandarmi ar fi fost identificate 38 de persoane care au manifestat violent şi au aruncat cu pietre şi sticle în jandarmi. Mulţi dintre ei sunt membrii ai unor galerii de fotbal, cunoscuţii huligani. Aceştia ar putea fi acuzaţi de ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice.