S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, de 12,93 milioane de euro. Biletul norocos a costat 14,5 lei

Loteria Română a anunțat duminică seara că s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker , în valoare de peste 12,93 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro și a costat doar 14,50 de lei.

Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și ridica premiul

Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.



