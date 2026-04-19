S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, de 12,93 milioane de euro. Biletul norocos a costat 14,5 lei

Loteria Română a anunțat duminică seara că s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, în valoare de peste 12,93 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro și a costat doar 14,50 de lei.
La tragerea Joker de duminică, 19.04.2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc- informează Loteria Română.
Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și ridica premiul
Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker, prețul acestuia fiind de 14,50 de lei.
Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.
Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 15.09.2024 și a fost în valoare de 11.845.622,10 lei.
Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.
