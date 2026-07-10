Autoritățile așteaptă, acum, rezultatele legiștilor. Sportivul abia ieșise de la saună și s-a aruncat într-un lac din vecinătatea comunei Apold, acolo unde era primar. Medicii suspectează că intrarea bruscă în apă i-ar fi provocat un șoc fatal.

Miercuri noapte, Gabriel Mureșan era cu prietenii pe pontonul unui lac care aparține de comuna Apold. După saună, fostul mijlocaș a intrat în apă să se răcorească. Din cauza unui posibil șoc termic sau a unor probleme medicale de care nu știa, i s-ar fi făcut rău și nu a mai reușit să iasă la suprafață. La ora 22 și 50 de minute, martorii au cerut ajutor la 112. Unul dintre prietenii bărbatului, care este preot în comună, a sărit să îl caute până la venirea salvatorilor.

Lucian Toni, preot, comuna Apold: „După ce am făcut saună, am intrat în lac toți trei. Gabi a ieșit la înot până pe cealaltă parte, pe lac, și îl așteptam să vină. M-am întors înapoi, am văzut că era greu să înoate, am ieșit repede pe paddle-board (nr. placă de surf pentru vâslit). M-am dus în direcția în care l-am văzut ultima oară și am început să mă scufund, la nimereală”.

Pompierii au cerut ajutorul scafandrilor, iar căutările disperate au continuat zeci de minute. Într-un final, echipajele au reușit localizarea trupului fostului sportiv cu ajutorul ceasului inteligent pe care îl avea la mână.

Robert Kovacs, șef Salvamont Mureș: „În 40 de minute au reușit să găsească. L-au sustras din apă și au predat echipajelor medicale, care au început resuscitarea.”

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „În stare de inconștiență, fiind transportat la spital. Ulterior, din nefericire, acesta a decedat”.

Născut la Sighișoara, pe 13 februarie 1982, Gabi Mureșan a fost definiția omului dintr-o bucată, spun foștii săi colegi de echipă. Un războinic curajos pe teren, denumit și „mijlocașul de fier din Gruia”. La CFR Cluj a trăit cei mai buni ani ai carierei.

Corespondent Știrile ProTV: „La CFR Cluj, Gabi Mureșan a jucat timp de șase ani, între 2007 și 2013. Alături de echipă, a câștigat de 3 ori Cupa României și de 3 ori Campionatul, fiind și căpitanul formației. Evoluția la CFR i-a adus și convocarea la echipa națională a României, pentru care a bifat nouă selecții”.

Joi seară, fanii CFR Cluj au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Gabi Mureșan. După ce a agățat ghetele în cui, Mureșan a ales un drum atipic. S-a întors în județul Mureș și a fost ales primar în comuna Apold.

Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj: „A fost un mare fotbalist, cu inima cât trei, un luptător, un învingător. Un om foarte corect”.

Federația Română de Fotbal, dar și UEFA, au transmis mesaje de condoleanțe familiei. Înaintea Supercupei României de duminică, dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, va fi ținut un moment de reculegere în memoria fostului internațional.