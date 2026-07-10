”La nivelul judeţului Vrancea a fost activat Planul Roşu de Intervenţie ca urmare a unui accident rutier produs pe DN2 - E85, în localitatea Coteşti, unde un microbuz s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, informează ISU Vrancea.

În microbuz se aflau 11 persoane. În urma evaluării medicale, cinci persoane au necesitat îngrijiri la faţa locului, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi patru ambulanţe SMURD, în cooperare cu echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea.