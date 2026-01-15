Anchete în Lugoj, după explozia de la sediul Poliției. Perimetru de siguranță pe cinci străzi

15-01-2026 | 08:05
Sunt anchete la Lugoj, după ce o deflagrație a zguduit din temelii un sediu al Poliției din localitate. Trei agenți au fost răniți și au văzut moartea cu ochii.

Emanuela Băluș

Toată strada s-a cutremurat. Patru trecători, aflați în vecinătate, s-au ferit în ultimul moment. Suflul a afectat însă două imobile și două autoturisme.

Cauza exploziei ar fi, din primele investigații, o acumulare de gaze în subteran.

Era ora 7 și 32 de minute când sediul Serviciului Caziere din Lugoj a sărit în aer.

Înăuntru erau trei polițiști care abia veniseră la lucru. La mică distanță, pe stradă, se aflau patru persoane care au scăpat miraculos.

politia romana
Explozie la „cazierele” din Lugoj. Trei angajați MAI au fost răniți. Sindicatul Europol: Şefii au neglijat constant renovarea

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se vede, în prima fază, o flacără uriașă, urmată de un nor de praf și fum.

Într-o fracțiune de secundă, clădirea poliției s-a transformat într-o grămadă uriașă de moloz.

Femeie: „Am auzit un zdruiet din ăla foarte tare.”

Fată: „Când am auzit bubuitura, la geam am văzut bucăți din sticlă.”

Cei trei polițiști din clădire au fost răniți. Unul dintre ei a fost transferat la Timișoara, cu arsuri pe zece la sută din corp.

Daniel Miluț, comandant Detașament ISU Timiș: „Arsuri de gradul trei și patru la nivelul capului și la nivelul membrelor superioare.”

Zona a fost securizată, iar 31 de persoane au fost evacuate.

Bărbat: „Nu mă lasă. Nu mă lasă să văd dacă e în regulă.”

Suflul exploziei a fost atât de puternic încât s-au spart geamurile unui bloc de locuințe, dar și de la Biroul Rutier.

Corespondent Știrile PRO TV: „Alte două mașini care erau parcate chiar în fața clădirii dărâmate au fost grav avariate, una dintre ele fiind autospeciala de poliție.”

Anchetatorii spun că explozia s-ar fi produs din cauza unei acumulări de gaz.

Paul Podăriță, șef Serviciul de Investigații Criminale Timiș: „Clădirea în care s-a produs deflagrația nu era racordată la sistemul de gaz și nu are legătură cu clădirea principală. La momentul de față este asigurat un perimetru de cinci străzi, un perimetru de siguranță.”

Așa că cea mai plauzibilă cauză este o acumulare de gaz în subteran.

Angajații furnizorului au spart asfaltul ca să verifice conductele, mai ales că măsurătorile de specialitate, făcute de echipajul CRBN, au indicat valori duble, sau chiar triple.

Cătălina Iacob, șef Birou Cercetare: „S-a făcut o cercetare preliminară, deoarece încă nu se poate pătrunde în locul producerii deflagrației, până când colegii de la pompieri nu vor asigura siguranța lucrătorilor.”

Locatar: „Aseară, când am parcat, am simțit un miros de gaz, vizavi de poliție, venea din canal. Azi dimineață, când m-am dus la lucru, iar mirosea a gaz.”

Deocamdată, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, distrugere și nerespectarea normelor de securitate în muncă.

Sursa: Pro TV

lugoj, explozie

Dată publicare: 15-01-2026 07:40

