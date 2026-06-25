Inspectorii ANCOM au făcut joi un control într-un centru comercial din Ilfov, unde se vând astfel de produse aduse din China. În total, au fost date peste 70 de sancțiuni și amenzi de aproape 350.000 de lei.

Inspector în Dragonul Roșu: „Avem o boxă cu microfon și, pe lângă faptul că nu are marcaj de conformitate, nu are nimic, încercăm să verificăm dacă microfonul emite în banda de frecvență afișată.”

Inspectorii ANCOM au vrut să testeze dacă dispozitivul transmite pe canalele recunoscute la nivel european sau, din contră, emite pe frecvențe nepermise, care pot crea interferențe și pot afecta alte servicii, inclusiv rețelele de telefonie mobilă.

Cristin Popa, inspector în Dragonul Roșu: „Dacă avem utilizarea unui astfel de echipament și el emite într-o bandă dedicată telefoniei mobile, poate afecta utilizatorul de telefonie mobilă în mod direct și, dacă este într-o stație de bază a unui operator de telefonie, poate îneca stația de bază.”

Nereguli au fost găsite și la această cameră de supraveghere.

Cristin Popa, inspector ANCOM: „Avem o cameră care se montează în loc de bec, care nu are absolut nimic. Nu are instrucțiuni, nu are adresa importatorului. Cel mai important este că nu are marcajul de conformitate și că nu a trecut pe la un laborator acreditat.”

Cele mai vulnerabile dispozitive sunt telefoanele fixe fără fir comandate din China, echipamentele baby monitor, routerele Wi-Fi, sistemele de alarmă, dar și dispozitivele inteligente pentru locuințe sau alte echipamente care comunică prin unde radio.

Corespondent PRO TV: „Dacă nu sunt omologate pentru piața europeană, astfel de echipamente pot bruia alte dispozitive, cum ar fi rețelele Wi-Fi, sistemele de acces cu barieră sau alte aparate dintr-o locuință. În unele cazuri, efectele se pot resimți și la vecini sau în apropiere. Și poate vi s-a întâmplat să rămâneți fără semnal la telefon sau să se întrerupă conexiunea Wi-Fi fără un motiv clar.”

În cazuri grave, interferențele pot afecta comunicațiile unor infrastructuri critice, cum ar fi serviciul de urgență 112, sistemele de transport sau echipamentele de comunicații folosite de instituții publice.

Vlad Bontea, vicepreședinte ANCOM: „Această acțiune urmărește identificarea și retragerea de la comercializare a produselor neconforme.”

Pentru astfel de nereguli, comercianții riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei.