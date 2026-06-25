În mașină erau 11 persoane în total, dintre care 7 erau copii. Niciun pasager nu purta centura de siguranță, iar copiii erau ținuți în brațele adulților. Situația era și mai gravă deoarece unul dintre copii fusese pus în portbagaj, relatează Ouest-France.

Printre pasageri se afla și un bebeluș de numai două săptămâni, potrivit surselor din poliție citate de publicația Ouest-France.

Șoferul a fost reținut imediat, iar autoturismul a fost confiscat de autorități.

Din punct de vedere legal, bărbatul este vizat pentru conducere fără permis, dar și pentru punerea în pericol intenționată a vieții altor persoane, fapte care pot atrage fiecare până la un an de închisoare și amenzi de până la 15.000 de euro.

În plus, el riscă sancțiuni contravenționale pentru depășirea numărului legal de pasageri și lipsa sistemelor de siguranță pentru copii, iar mașina urmează să fie confiscată definitiv.