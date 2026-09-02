Incidentul ar fi avut loc miercuri dimineață devreme în fața casei presupusului soldat răpit, Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși, informează EFE, citată de Agerpres.

O sursă anonimă citată de Ukrainska Pravda a declarat că trei persoane au fost rănite în schimbul de focuri, toți membri ai GUR.

Focurile de armă pot fi auzite în întunericul nopții în videoclipuri postate de canale ucrainene pe Telegram. Într-un alt videoclip, se poate observa cum cel puțin un om este întins pe asfalt și primește îngrijiri medicale, afară fiind deja lumină.

Conform unei înregistrări video înregistrate la locul incidentului de către avocatul lui Kaplunov, Taras Vorovski, un grup de agenți din grupul de operațiuni speciale Alpha al SBU a ajuns la domiciliul lui Kaplunov din Kiev în timpul nopții, cu presupusa intenție de a plasa probe incriminatoare.

În videoclip, Vorovski îi arată pe 'tovarășii' lui Kaplunov în haine civile, care ar fi și membri ai GUR, și explică faptul că au ajuns la fața locului după ce au fost alertați de prezența agenților SBU.

În aceeași înregistrare video, avocatul lui Kaplunov îi critică pe agenții SBU înarmați pentru că au ajuns la domiciliul clientului său fără să-l informeze pe acesta în calitate de avocat al său.

Vorovski explică faptul că Kaplunov a fost 'răpit' de la domiciliul său pe 23 august de către 'persoane necunoscute care s-au expus acum'.

La rândul său, într-un comunicat emis miercuri dimineață de SBU, serviciul ucrainean a declarat că a dejucat, împreună cu GUR, un atac terorist al serviciilor secrete rusești împotriva 'unuia dintre liderii mișcării naționaliste de opoziție ruse, care a sosit în Ucraina de Ziua Independenței', pe 24 august.

Răpirea lui Kaplunov, raportată de avocatul său, a avut loc pe 23 august.