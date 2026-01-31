Principalul drum care leagă comună Bisoca de restul județului s-a surpat, pe o distanță de zeci de metri.

Autoritățile încearcă să afle acum dacă e vorba și de o greșeală de proiectare sau de construcție, pe lângă condițiile de vreme.

Pe drumul județean 204C, care leagă localitățile Vintilă Vodă și Bisoca, se circulă pe un singur sens, pe o porțiune de 40 de metri. Șoseaua s-a surpat, iar localnicii sunt speriați că pot rămâne de tot fără principala cale de acces către Buzău.



Localnic: ”Ăsta e drumul principal, de ăsta depindem către oraș și către valea Slănicului. Cred că s-a activat de câteva zile după precipitațiile care au fost dar au mai probleme aici până să se repare drumul”.

Localnic: ”Toată falia asta de aici o să se ducă în drumul ăla, e pericol, o să rămânem și fără drumul accesibil”.



Oamenii dau vina pe constructor, care, spun ei, nu ar fi luat în calcul ricul alunecărilor de teren.



Autoritățile locale supraveghează zona și monitorizează situația și pe alte drumuri cu risc.



Florin Stemate – primarul comunei Bisoca: ”Sigur se va surpa și terasamentul. Nu a plouat prea mult dar fiind pământul înghețat apa s-a scurs și problema este că aici este un tub unde varsă toată apa colectată după marginea șoselei din rigole exact în această râpă”.



Acum, se fac verificări pentru a afla dacă problema a fost la proiectare sau la construcție. În al doilea caz, constructorul va trebui să acopere cheltuielile pentru reparație.



Adrian Petre – vicepreședintele CJ Buzău: ”A fost contactat constructorul căruia i s-au adus la cunoștință problemele apărute și obligațiile ce îi revin. Realizarea unei consolidări”.



Și alte drumuri din județul Buzău sunt afectate de alunecări de teren.









