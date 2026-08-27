"E.ON Energie România avertizează clienţii asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele şi identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mailuri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România şi nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul 'Factura neachitată', prin care sunt informaţi despre existenţa unei presupuse restanţe şi sunt îndemnaţi să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON şi pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor care, la prima vedere, pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcţionează, însă, către platformele oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obţine date personale şi/sau informaţii bancare ale utilizatorilor", precizează furnizorul de energie.

Potrivit sursei citate, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a semnalat această campanie de phishing, iar în context compania recomandă clienţilor: să nu acceseze linkurile din mesajele suspecte; să nu introducă date personale, parole sau informaţii bancare pe pagini accesate prin astfel de mesaje; să nu efectueze plăţi înainte de verificarea situaţiei facturilor prin canalele oficiale E.ON; să verifice cu atenţie adresa expeditorului şi adresa site-ului spre care sunt direcţionaţi; să nu deschidă fişiere ataşate provenite din mesaje a căror autenticitate nu poate fi verificată; să şteargă mesajele suspecte din căsuţa de e-mail.

În acelaşi timp, persoanele care au accesat linkurile frauduloase sau au furnizat informaţii personale ori financiare sunt sfătuite să-şi schimbe parolele conturilor care ar putea fi afectate, să contacteze banca emitentă a cardului şi să solicite verificarea şi, dacă este necesar, blocarea instrumentelor de plată, să monitorizeze eventualele tranzacţii neautorizate, precum şi să sesizeze autorităţile competente în cazul în care constată utilizarea frauduloasă a datelor.

"Compania noastră urmăreşte situaţia şi colaborează cu autorităţile competente pentru limitarea efectelor acestor tentative de fraudă. Reamintim că datele bancare, parolele şi alte informaţii confidenţiale nu trebuie comunicate ca urmare a unor solicitări primite prin e-mail sau prin accesarea unor linkuri a căror autenticitate nu poate fi verificată", se arată în comunicat.

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice, cu un portofoliu variat format din circa 3,5 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi.

De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, compania a investit 2,7 miliarde de euro, în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate, şi a virat către stat impozite şi taxe în valoare de 4,2 miliarde de euro.