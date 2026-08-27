"În contextul atacurilor executate de Federaţia Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniţei cu România, au apărut în spaţiul public şi pe reţelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale (precum dimap.live sau alte site-uri similare de tip open-source). Aceste imagini sugerează, în mod eronat, prezenţa unor drone în spaţiul aerian naţional al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări, algoritmi predictivi (care "bănuiesc" traiectoria pe baza unor date incomplete) sau preiau informaţii neconfirmate din surse deschise. Astfel, ajung să afişeze rute false sau erori de localizare", a precizat MApN, într-o postare pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, sistemul de supraveghere radar al MApN monitorizează spaţiul aerian 24/7 cu echipamente militare de înaltă tehnologie.

"Când există un risc real, procedurile sunt clare, cu efect imediat: forţele de apărare antiaeriană şi poliţie aeriană sunt alertate, notificăm IGSU, care emite mesaje RO-ALERT pentru a avertiza populaţia din zona vizată", subliniază Ministerul Apărării.

MApN face apel la cetăţeni să nu se lase induşi în eroare de aplicaţii care pot genera îngrijorări nejustificate.

"O interpretare eronată, distribuită rapid în mediul online, fără verificare din surse oficiale, poate distrage atenţia de la alertele reale, atunci când acestea sunt emise. Siguranţa cetăţenilor este prioritatea noastră, iar orice risc real şi verificat este comunicat imediat pe canale oficiale. Vă rugăm să vă informaţi din surse sigure şi să urmăriţi comunicările oficiale ale Ministerului Apărării Naţionale", transmite sursa citată.