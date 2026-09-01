”Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în seara zilei de luni, 31 august, la ora 23.30, doua ţinte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, anunţă MApN.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situaţiei, la ora 23.43. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05.

În urma notificării Centrului Naţional Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul-estul judeţului Tulcea, la ora 23.56.

Piloţii au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la 01.15.