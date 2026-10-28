Corespondent PROTV: „Arma de vânătoare și zece cartușe au fost furate dintr-o locuință din cătunul Poiana Lungă, din Caraș-Severin. Cum nu era nimeni acasă, individul a spart un geam, a forțat ușa de la intrare și a pătruns înăuntru. Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul chiar a locuit acolo câteva zile. Alarma a fost dată de un localnic, care a trecut pe acolo, a văzut geamul spart și a sunat la 112.

Înainte să fugă însă, bărbatul a luat una dintre cele două arme de vânătoare păstrate legal într-o cutie metalică, dar și muniție. Anchetatorii au aflat cine este suspectul, iar sindicatul polițiștilor a făcut publică fotografia lui. La această oră, echipaje de jandarmi, polițiști și voluntari îl caută peste tot. Sunt folosite inclusiv camere de termoviziune, drone și câini de urmă.

Cum arma nu a fost găsită, poliția îi avertizează pe oameni să nu se apropie de bărbat și să nu încerce să îl oprească. Iar dacă știu unde se află, să sune imediat la 112.”