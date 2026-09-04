"Am fost sesizaţi cu privire la faptul că o instituţie publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter ameninţător. În urma sesizării, structurile competente desfăşoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui cu partenerii instituţionali, nu au existat indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală, astfel instituţia nu a fost evacuată", au precizat, vineri, într-un comunicat de presă, reprezentanţii IPJ Vaslui, relatează Agerpres.

Activitatea Tribunalului Vaslui şi cea a Judecătoriei nu au fost afectate.