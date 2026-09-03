Meteorologii avertizează că fenomenul va atinge apogeul spre sfârșitul acestui an și că efectele sale asupra climei ar putea continua până în 2027, scrie Sky News.

El Niño este asociat cu încălzirea neobișnuită a apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical. Fenomenul apare, de regulă, o dată la doi până la șapte ani și durează între nouă și 12 luni.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat că actualul episod este alimentat de temperaturile excepțional de ridicate din Pacificul tropical și se va intensifica în următoarele luni.

Un El Niño foarte puternic poate modifica regimul precipitațiilor și al temperaturilor la nivel mondial și poate favoriza apariția unor fenomene meteorologice extreme.

OMM avertizează asupra unui fenomen excepțional

Secretarul general al OMM, Celeste Saulo, a declarat că actualul El Niño necesită măsuri și pregătiri pe măsura intensității sale. Ea a avertizat că fenomenul ar putea provoca efecte importante asupra comunităților și economiilor din întreaga lume.

Ea a adăugat că secetele și inundațiile provoacă deja perturbări și distrugeri, iar efectele acestora ar putea deveni mai severe pe măsură ce fenomenul se intensifică.

Și secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat asupra riscurilor. Acesta a subliniat că temperaturile la suprafața mării și temperaturile globale continuă să crească, iar lumea se apropie tot mai mult de o zonă de risc în ceea ce privește fenomenele meteorologice extreme.

El Niño modifică circulația atmosferică

El Niño face parte dintr-un ciclu climatic mai amplu și neregulat, denumit Oscilația El Niño-Sud (ENSO). Acesta include și fenomenul La Niña, caracterizat prin răcirea apelor Pacificului, precum și o fază neutră.

Încălzirea apelor din Pacific modifică circulația atmosferică, inclusiv poziția curentului jet și distribuția precipitațiilor tropicale. Aceste schimbări pot influența traiectoriile furtunilor, temperaturile și cantitățile de precipitații la mii de kilometri distanță.

Fenomenul poate favoriza condiții mai uscate în anumite zone din Indonezia, Australia, India și America de Sud centrală și ecuatorială. În alte regiuni din America de Sud și în sudul Statelor Unite sunt posibile condiții mai umede.

Efectele se resimt deja în mai multe țări

Primele efecte ale fenomenului sunt deja vizibile în anumite regiuni ale lumii. În Indonezia, un reprezentant al asociației producătorilor de ulei de palmier, GAPKI, a avertizat că producția va fi mai mică decât estimările inițiale, pe fondul secetei prelungite asociate cu El Niño.

În Marea Britanie, Serviciul Meteorologic, Met Office, se așteaptă ca fenomenul să crească probabilitatea unor condiții mai umede și mai furtunoase în toamnă și la începutul iernii.

În același timp, El Niño contribuie la creșterea temperaturii medii globale. Dr. Nick Dunstone consideră că este foarte probabil ca 2027 să înlocuiască 2024 ca cel mai cald an înregistrat vreodată.

2026 ar putea depăși recordurile recente

Profesorul Adam Scaife, șeful departamentului de prognoze pe termen lung al Met Office, a descris fenomenul El Niño din acest an drept „un eveniment fără precedent”.

Potrivit specialistului, dacă prognozele se confirmă, iar celelalte sisteme indică valori extreme similare, anul 2026 ar putea depăși cu mult experiența recentă în ceea ce privește intensitatea fenomenului El Niño și influențele sale climatice la nivel mondial.

Specialiștii avertizează că amploarea fenomenului va trebui urmărită cu atenție în lunile următoare, întrucât El Niño poate amplifica riscul unor fenomene meteorologice extreme în mai multe regiuni ale lumii.