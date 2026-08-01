Potrivit edilului, sistemul modernizat de iluminat public, echipat cu lămpi LED și telegestiune, va fi pornit în fiecare seară la ora 21:00, iar de la ora 22:00 va funcționa în regim redus, la 50% din putere.

„Aceste măsuri sunt temporare, iar în funcție de evoluția situației vom ajusta setările chiar de la o zi la alta”, a transmis Lucian Costin pe rețelele sociale.

Primarul le cere și locuitorilor municipiului să contribuie la reducerea consumului de energie în perioada următoare.

„Vă solicit, în măsura în care poate fiecare cetățean, să încercăm pentru o perioadă de timp economisirea energiei pe timpul nopții”, a mai precizat edilul.

Măsura vine în contextul în care autoritățile au avertizat că debitul foarte scăzut al Dunării pune presiune asupra sistemului energetic național, iar populația și marii consumatori au fost îndemnați să reducă voluntar consumul de electricitate, în special în intervalul orar 20:00-23:00.

Și primarul din Iași a anunțat măsuri

Vineri seara, primarul Iașiului Mihai Chirica a anunţat, vineri seara, că va introduce măsuri de economisire a energiei electrice pe timpul nopţii, în contextul stării de alertă instituite la nivel naţional în sectorul energetic.

"România se află într-o situaţie energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forţat oprirea producţiei la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administraţiei locale, este să intervenim preventiv şi responsabil. În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raţionalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopţii în municipiul Iaşi, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte", a transmis primarul Mihai Chirica.