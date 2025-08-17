Aglomerația din stațiuni s-a mutat pe Autostrada Soarelui. Coloane uriașe, șoferi băuți și sancțiuni pe banda de urgență

17-08-2025 | 19:28
Aglomerația din stațiuni s-a mutat duminică după-amiază pe Autostrada Soarelui, unde coloanele de mașini s-au întins pe distanțe mari, iar în unele locuri s-a circulat cu 50 de kilometri pe oră.

Daniel Nițoiu

Cei care au încercat să fenteze circulând pe banda de urgență au fost trași pe dreapta de polițiști și sancționați. Au fost și șoferi depistați băuți la volan.

În coloană, cu viteză exasperant de mică – așa se circula la ora prânzului pe Autostrada Soarelui, în apropierea stației de taxare de la Fetești. Lipsiți de griji, un grup de tineri și-au aerisit picioarele pe geamul mașinii. Polițiștii au făcut verificări în trafic.

Majoritatea șoferilor trași pe dreapta la control de polițiști au respectat legea, însă un șofer urcat în mașina de poliție avea o alcoolemie de 0,68 în aerul expirat. S-a ales cu un dosar penal chiar dacă scuza lui a fost că a consumat alcool doar sâmbătă noapte.

Traficul este supravegheat pe toată Autostrada Soarelui și cu un elicopter Black Hawk al Poliției Române.

În primele 7 luni ale anului, echipajul din elicopter a depistat peste 400 de șoferi care nu au respectat legea, cei mai mulți depășind coloana pe banda de urgență.

Potrivit polițiștilor, anul trecut, în vacanța de Sfânta Maria, la nivel național s-au înregistrat 34 de accidente grave, în care și-au pierdut viața 15 oameni. Anul acesta s-au înregistrat până acum 15 accidente grave, în care și-au pierdut viața 5 persoane.

Locul din România, ”ascuns” în mijlocul naturii, considerat o ”oază de sănătate”. Are proprietăți curative și este gratuit

