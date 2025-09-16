Aeroportul Otopeni va avea un nou terminal, de un miliard de euro. Lucrările vor dura zece ani

Aeroportul Otopeni va avea un terminal nou, iar pentru realizarea lui au depus oferte nouă firme internaționale de inginerie. Lucrările trebuie să înceapă anul viitor, iar aeroportul ar urma să aibă facilități comparabile cu cele din alte țări europene.

Corespondent Știrile ProTV: „Noul terminal va fi mult mai mare decât cel actual, va avea 176.000 de metri pătrați și va fi adaptat la un trafic de pasageri aproape dublu față de cel din prezent.

Până în 2040, se estimează un total de 30 de milioane de pasageri pe an.

Terminalul va fi proiectat astfel încât, la orele de vârf, traficul de persoane să poată ajunge la 6.500 de pasageri pe oră.

Conform proiectului, pasagerii vor avea spații generoase, sisteme moderne de benzi de bagaje, sisteme noi de informare, 48 de standuri noi de parcare pentru aeronave și cel puțin 20 de punți de îmbarcare.

Pentru operatorii low-cost va exista o zonă specială de îmbarcare, iar aeronavele vor avea noi căi de rulare.

Noul terminal va fi, de asemenea, conectat cu linia de tren, cea de metrou și va avea ieșire la autostradă.

Compania de aeroporturi va evalua cele nouă oferte primite pentru proiectarea noului terminal până cel târziu în decembrie. Lucrările ar urma să înceapă anul viitor.

Iar pentru că terminalul va fi construit modular, va fi dat în funcțiune pe etape, aproximativ din trei în trei ani, astfel încât să poată prelua traficul în creștere.

Lucrările vor dura zece ani. Costurile totale se ridică la aproximativ un miliard de euro.”

