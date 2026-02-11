Un instructor de la Hipodromul din Craiova este acuzat că dresează caii prin lovituri și comportament agresiv. O astfel de scenă a fost suprinsă recent în timpul antrenamentelor. Părinții copiilor înscriși la cursurile de echitație au făcut sesizări, iar cazul a intrat în atenția conducerii clubului. Dar și a polițiștilor, care au deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Instructorul a fost surprins în timpul unui antrenament pe Hipodromul din Craiova în timp ce lovește un cal cu bățul. Bietul animal încearcă să se ferească atât cât îi permite limita țarcului. La incident au fost martori și copii, care asistau la antrenament împreună cu părinții lor.

Mamă sportiv: „Există multe abateri cu acest comportament agresiv, multiple abateri nu doar cu mulți copii și, și mai mulți implicați, mulți copii au părăsit baza hipodromului tocmai datorită acestui comportament. Pot să vă spun că, comportamentul agresiv fizic față de cai s-a tot repetat de-a lungul anilor, verbal a fost agresiv cu sportivii”.

Caii nu aparțin clubului, ci sunt proprietatea privată a părinților care și-au înscris copiii la cursuri de echitație și la competiții.

Mama unui sportiv: „Am asistat la numeroase episoade de violență verbală și de lovirea animalelor, nu am văzut că sportivii să fi fost agresați, însă chiar eu și copilul meu care a fost sportiv al acestui club am fost înjurați, scuipați în repetate. Ulterior am plecat din hipodrom cu o echipă de 10 sportivi și 10 cai de fapt, peste 10 sportivi și 10 cai au părăsit hipodromul”.

Instructorul respinge acuzațiile.

Sergiu Pistorel, instructor hipodrom: „Nu sunt violent, haideți lăsați cu violența, că violența este cu totul altceva”.

Și Poliția s-a autosesizat după apariția imaginilor în spațiul public și a deschis o anchetă.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de schingiuire a animalelor. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova”.

În paralel și clubul sportiv face propria anchetă.

Adrian Cosman, director SCM Craiova: „Am avut anumite sesizări din partea părinților referitor la faptul că sunt anumite nereguli care se întâmplau la hipodrom. Am decis să constituim o comisie de disciplină. Eu condamn orice agresiune față de animale, mai ales că pentru faptul că sunt și anumiți copii acolo care își desfășoară activitatea. Domnia sa spune că așa se practică de când a luat dânsul”.

În acest moment, la Hipodromul din Craiova mai sunt șapte cai.