Un copil de 10 ani a fost şi el în stop cardio-respirator, dar a fost resuscitat. El şi un bărbat, transportaţi la spital.

„În această seară, în jurul orei 18:40, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2A, în localitatea Ion Roată. În eveniment au fost implicate un autotren şi un autoturism, rezultând patru victime”, anunţă, marţi seară, ISU Ialomiţa.

La sosirea forţelor de intervenţie, un bărbat era conştient şi încarcerat, iar alte trei persoane — un bărbat, o femeie şi un minor în vârstă de aproximativ zece ani — erau inconştiente şi încarcerate.

„Salvatorii au acţionat pentru extragerea victimelor, acestea fiind ulterior predate echipajelor medicale prezente la locul solicitării. Cele trei persoane aflate în stare de inconştienţă se aflau în stop cardio-respirator. Din nefericire, două dintre acestea nu au răspuns manevrelor de resuscitare şi au fost declarate decedate”, a transmis sursa citată.

ISU Ialomiţa precizează că bărbatul conştient şi minorul care a răspuns manevrelor de resuscitare au fost transportaţi la Spitalul Municipal Urziceni, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii au precizat că, din primele verificări efectuate, s-a stabilit că în timp ce un autoturism se deplasa pe DN 2A din direcţia Bucureşti către Slobozia ar fi intrat pe contrasens şi ar fi intrat în coliziune cu un autotren care circula din sens opus.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

La acest moment se circulă alternativ.