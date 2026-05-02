De asemenea, celălalt conducător auto a fost rănit în urma impactului. În accident a fost avariată şi o maşină parcată.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, vineri seara, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Corbului din municipiul Constanţa.

„Din primele cercetări efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că impactul s-a produs între 2 autoturisme, conduse de 2 bărbaţi, de 40, respectiv 33 de ani, iar în urma coliziunii, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt autovehicul care se afla parcat. După producerea accidentului, şoferul de 40 de ani a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor, fiind identificat în scurt timp. Acesta urmează a fi depistat şi condus la sediu, pentru audieri”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au precizat că în urma impactului şoferul de 33 de ani a fost rănit.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.