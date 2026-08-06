Șoferul unui trailer care transporta mașini a oprit pe marginea șoselei, după ce i-a explodat un cauciuc. Un coleg care mergea în spate, tot cu o platformă cu autoturisme, a oprit să-l ajute.

Neatent, un șofer de TIR de 27 de ani a intrat în ei și, în urma impactului, a ajuns de-a curmezișul. Traficul s-a blocat imediat.

Unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale sumare, dar mai multe mașini noi, transportate de trailere, au fost avariate. Toate cele trei vehicule implicate în carambol au suferit avarii.

Circulația a fost deviată pe drumul vechi, pe DN65, până la Albota, unde este primul nod rutier unde șoferii pot urca pe drumul expres, către Craiova.