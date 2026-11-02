Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul a intrat aproape în totalitate sub remorca TIR-ului. Zeci de minute s-au chinuit pompierii să-l scoată pe bărbat din caroseria distrusă.

Teribilul accident s-a produs pe DN 17, în județul Bistrița-Năsăud, la ieșirea din localitatea Viișoara.

Martorii povestesc că au auzit cum o mașină a trecut cu viteză pe șosea. Câteva secunde mai târziu, s-a auzit un zgomot puternic și s-a ridicat un nor gros de praf.

Autoturismul, condus de un bărbat de 43 de ani, s-a înfipt sub remorca unui TIR parcat regulamentar. Conducătorul camionului era oprit pentru perioada de odihnă.

Paznic: „Am văzut că trei sferturi era băgată sub TIR. Efectiv, nu mai aveai ce face. Nu s-a auzit nimic, nicio urmă de frânare.”

Bărbat: „TIR-ul era parcat, cred că făcea pauza.”

Bărbat: „Eu dormeam în microbuz și probabil că am auzit șoferul nostru când l-a depășit. M-am trezit și am văzut.”

La fața locului au ajuns salvatorii. Pompierii s-au chinuit aproape o jumătate de oră să-l scoată pe șoferul mașinii din caroseria distrusă.

Cosmin Fizeșan, comandant intervenție ISU BN: „Am identificat o victimă încarcerată, a fost extrasă, cu leziuni incompatibile cu viața. Intervenția a fost una dificilă, întrucât autoturismul era intrat aproape în totalitate sub remorca autotrenului.”

Conducătorul camionului nu a fost rănit. A simțit doar șocul puternic care a zguduit TIR-ul.

Alexandru Țermure, medic SMURD: „A refuzat transportul la spital. El era staționar, fără nicio leziune la examenul clinic.”

Traficul a fost blocat pe ambele sensuri mai bine de o oră și jumătate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și trebuie să lămurească dacă bărbatul de la volanul mașinii a adormit sau a avut vreo problemă medicală.