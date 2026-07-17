Tratamentul de substituție hormonală nu reduce doar simptomele menopauzei, ci reechilibrează toate sistemele metabolice, în care are o contribuție hormonul estrogen.

Aceasta înseamnă, spre exemplu, că apare protecția împotriva aterosclerozei.

Femeile se nasc cu un număr fix de celule reproducătoare în ovare. Se consumă de la prima menstruație. În fiecare ciclu lunar, încep să se dezvolte câteva celule reproducătoare, în formațiuni cu lichid, numite foliculi.

Dintre acestea, se selectează una singură, care va ajunge la maturitate și poate fi fecundată. Celelalte, care au pornit la drum, mor. Menopauza înseamnă consumarea tuturor celulelor reproducătoare. De la 40 de ani însă, aceste celule nu mai au calitatea de a forma un embrion sănătos.

Cristiana Odukoya, medic specialist ginecolog: „Dacă la o pacientă de 40-42 de ani putem să avem nevoie de undeva la 24 de ovocite ca număr, recoltate la procedura de fertilizare in vitro, ca noi să avem un embrion corect genetic, vârsta reprezintă cel mai important factor.”

Aceasta, în obținerea unei sarcini.

La menopauză, nu mai există deloc celule reproducătoare. În același timp, hormonii - estrogen, progesteron și testosteron - se prăbușesc.

Terapia de substituție hormonală înseamnă administrarea acestor hormoni, pe care îi produce în mod natural ovarul. Previne simptomele neplăcute asociate menopauzei.

De asemenea, terapia hormonală previne apariția bolilor cardiovasculare. Vedem stratul intern al arterelor. Hormonul estrogen le protejează.

Anca Sultan, medic specialist ginecolog: „Estrogenul este un protector important la nivelul stratului intern al arterelor. Cu ajutorul acestui estrogen, arterele se contractă și se dilată sub presiunea fluxului de sânge. Când estrogenul nu mai este, aceste vase devin mai rigide.”

Terapia hormonală încetinește aceste fenomene.

Anca Sultan, medic specialist ginecolog: „Conform protocoalelor, terapia ar trebui începută în perioada de perimenopauză, când apar primele simptome. Dacă nu, măcar în primii 10 ani de la instalarea menopauzei, pe o perioadă de 5-10 ani și până la împlinirea vârstei de 60 de ani.”

Menopauza precoce se instalează înainte de 45 de ani. Menopauza fiziologică - după această vârstă.