Potrivit polițiștilor care au ajuns la fața locului, taximetristul nu a respectat indicatorul „obligatoriu înainte” din intersecție și a virat la stânga. A ajuns pe șine, unde a lovit violent un tramvai care circula regulamentar.

Autoturismul a rămas blocat între mijlocul de transport în comun și un copac.

Vatmanița: „Nu avea voie. El avea obligatoriu înainte și mi-a virat la stânga. Eu am trecut pe verde și mi-a virat direct în față.”

Reporter: „Nu s-a asigurat?”

Vatmanița: „Nu. Eu am trecut pe verde și el mi-a virat în față.”

Martor: „Am văzut coliziunea, am venit să văd ce s-a întâmplat. Ideea în sine, n-ai voie să întorci aici. Taximetristul a făcut manevra de întoarcere, probabil tramvaiul a intrat în coliziune cu el.”

Șoferul a rămas blocat în autoturism.

Zorița Mîrcov, purtător de cuvânt ISU Timiș: „În accidentul rutier au fost implicate un tramvai în care se afla doar vatmanul și un autoturism în care se afla doar conducătorul auto. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat și a fost nevoie de extragerea acestuia de echipajele de descarcerare. Victima a fost predată echipajului medical.”

Șoferul de 44 de ani a ajuns la spital cu mai multe traumatisme.

Din cauza accidentului, circulația tramvaielor în zonă a fost oprită timp de aproximativ o oră.

Polițiștii au deschis o anchetă după cele întâmplate.