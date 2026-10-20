Rămași blocați în microbuz, unii pasageri au fost scoși de pompieri.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Primul apel la 112 a fost făcut puțin după ora 10 și anunța un accident rutier cu 26 de victime, pasageri într-un microbuz ce plecase din Târgoviște cu destinația București.

Ținând cont de numărul mare de victime, pompierii au venit la accident cu 13 ambulanțe și două autospeciale pentru transport victime multiple.

Cum s-a petrecut accidentul

Impactul a avut loc la intrare în localitatea Chitila. Potrivit Poliției Rutiere Ilfov, ambii șoferi circulau spre București, iar la un moment dat, șoferul camionului cu remorcă a virat dreapta să intre în curtea unei firme de reciclat deșeuri. În spatele lui se afla microbuzul, care nu ar fi păstrat distanța regulamentară.

Polițiștii verifică și dacă șoferul a respectat limita de viteză. Pe drumul național, limita e 90, dar aici, la intrare în Chitila, viteza trebuia redusă la 60 de km pe oră. Impactul a fost atât de puternic, încât ușa microbuzului a rămas înfiptă în remorcă.

Doi călători, un bărbat și o femeie, au murit pe loc.

Bogdan Dinu, medic al Spitalului de Urgență București: 18 victime transportate la spitale, dintre care două în stare gravă, critică chiar, restul cu răni multiple.

Șoferii nu erau sub influența alcoolului sau a drogurilor. După cercetarea la fața locului, au fost duși la INML pentru teste de sânge, apoi la audieri.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească din vina cui s-a produs accidentul.