Două bărci s-au ciocnit frontal la un concurs de pescuit, în Delta Dunării. Un om a fost aruncat în aer la impact. VIDEO

Imagini șocante în Delta Dunării, la un concurs de pescuit.

Două bărci cu motoare puternice s-au ciocnit frontal, iar coliziunea a fost atât de puternică încât un om a fost azvârlit în sus de forța impactului și a căzut tot în barcă.

Imaginile uluitoare au fost filmate la intersecția canalelor Dunărea Veche și Eracle, lângă Mila 23. În imaginile surprinse de o cameră montată pe una dintre bărci se vede cum o altă ambarcațiune vine în viteză și intră frontal în cea care staționează.

Impactul este atât de puternic încât unul dintre bărbați este aruncat la cel puțin un metru înălțime și, printr-o mare șansă, cade tot în barcă.

Ștefan Ivanov, președinte al Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid: „Cele două bărci implicate nu sunt din zonă, sunt pescari care vin ocazional în Delta Dunării pentru recreativ sportiv. Se uita fie pe mal, fie era distras cel de la condus, pentru că altă explicație logică nu există. Vizibilitate foarte bună, ori vorbeau unul cu celălalt, nu avea privirea în față, este eroare umană, neatenție la condus.”

Bogdan Bulete, guvernatorul Deltei Dunării: „Pe fondul neatenției, pe fondul neadaptării vitezei, fiecare canal din Delta Dunării are o limită de viteză care trebuie respectată, lucru care nu se întâmplă în momentul de față.”

Nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ancheta este coordonată de Poliția Tulcea.

