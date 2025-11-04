Accident grav în București. Un tramvai a lovit un autobuz. Opt călători au fost răniți

Un tramvai şi un autobuz sunt implicate, marţi, într-un accident rutier produs în Bucureşti. Mai multe persoane au fost rănite.

”STB informează că astăzi, 04.11.2025, un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiţei. În urma impactului, mai mulţi călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la faţa locului de către echipaje SMURD”, precizează oficialii STB.

În urma evaluării SMURD, sunt 8 victime, toate conştiente, dintre care 7 doresc transport la spital.

”Nu sunt persoane încarcerate. Au fost alertate 1 autospecială de stingere, 3 SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple”, a mai transmis sursa citată.

În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate.

”A fost înfiinţată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piaţa Presei şi Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident şi a demarat de urgenţă o anchetă internă”, a mai precizat compania.

În paralel, Poliţia Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

