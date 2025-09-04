Accident cu cinci răniți, pe DN1 în Brașov. O cameră de supraveghere a surprins momentul impactului

04-09-2025 | 13:11
Traficul pe DN1, la ieșirea din Brașov spre Predeal, a fost îngreunat mai bine de o oră din cauza unui accident soldat cu 5 răniți.

Ciprian Pârvu

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un autoturism pătrunde pe contrases și izbește frontal o autoutilitară.

Cele 5 persoane aflate în cele 2 mașini au fost transportate la spital cu lovituri și fracturi. Accidentul s-a produs într-o curbă ușoară pe care șoferul mașinii mici a observat-o târziu, bănuiesc anchetatorii.

Martorii spun că avea viteză și asa a ajuns pe contrasens, în fața vehicului care circula regulamentar.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, camion, predeal,

Dată publicare: 04-09-2025 13:10

