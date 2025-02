Abandonul școlar este în creștere. Sunt inclusiv elevi care „dispar” în urma unui transfer de la o școală la alta

Deşi Legea Educaţiei spune clar că învăţământul este obligatoriu cel puţin 11 clase, autorităţile nu iau măsuri împotriva părinţilor.

În anul școlar anterior, peste 4% dintre elevii înscriși în clasa a 8-a nu și-au continuat studiile, așa că 7.392 de școlari nu au mai ajuns la liceu. Deși problema este mai accentuată în mediul rural, cu situații similare se confruntă și directorii școlilor de la oraş.

Daniela Voinea, director Școala „Sfinţii Voievozi”: „Părinţii nu mai fac faţă traiului în oraş şi atunci preferă să plece. Există şi cazuri în care efectiv nu îşi mai pot susţine copilul la şcoală. Cum am aflat? Constatând că nu mai vin, sau pur şi simplu spunând că ne mutăm în școala x, având în vedere că ne-au dat afară din casă, pleacă cu acte în regulă în şcoala x, dar nu mai ajung acolo”.

Liviu Moise, directorul Școlii nr.1 Unirea Călărași: „Asta e problema cu abandonul, el nu apare astăzi, şi mâine observăm că ne-a dispărut copilul din școală. E o perioadă mai lungă de timp prin care poţi să-ţi dai seama şi să iei anumite măsuri. Noi am înştiinţat părinţii, asistenta socială, am tot fost la ei acasă în fiecare an, de trei ori pe an, inclusiv cu Poliţia, dar dacă, de exemplu, copilul declară că nu vrea să meargă la școală, părinţii nu pot fi amendaţi"

În ultimii cinci ani, au fost șapte cazuri de abandon într-o singură școală din București. Doi dintre elevi au fost recuperați prin programul „A doua șansă”.

Într-o şcoală din Bucureşti, 37 de elevi sunt înscrişi în programul „A doua șansă” pentru învăţământul primar. Sunt persoane care au renunţat la un moment dat la şcoală, iar acum au decis să revină. Doi dintre ei au sub 18 ani, restul sunt majori. În jur de 30 dintre ei vin constant la ore.

Potrivit celui mai recent raport publicat de Ministerul Educației, datele nu arată bine nici în ceea ce privește mediile de la evaluarea națională.

Procentul elevilor cu medii peste 5 a fost de 74, 5%, în 2024, în scădere faţă de anul şcolar anterior.

Mihaela Nebăr, director executiv World Vision: „Una dintre principalele cauze este sărăcia, o altă cauză este că ai noştri copii nu ţin pasul cu sistemul de educaţie, părinţii, la rândul lor, sunt analfabeti sau analfabeţi funcţionali şi atunci le este foarte greu”.

Potrivit World Vision, în ultimii 10 ani numărul copiilor care au abandonat școala a crescut de la 100.000, la 250.000.

