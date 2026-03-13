Ședința de vineri, convocată după ce precedenta nu a mai avut loc din lipsa cvorumului, a fost convocată de PSD și PUSL, începând cu ora 10:00. Una dintre propunerile importante le-ar da bucureștenilor dreptul să plătească mai puțin pe facturi atunci când energia termică livrată nu respectă parametrii agreați. E o măsură care vine după ani de nemulțumiri legate de termoficare. În același timp, Primăria Sectorului 4 ar putea rămâne cu administrarea unor bulevarde pe care le preluase anterior de la Primăria Capitalei, cel puțin până când investițiile făcute acolo se vor amortiza, potrivit altui proiect aflat pe ordinea de zi.

Pe ordinea de zi suplimentară se află nu mai puțin de 35 de proiecte, multe dintre ele blocate până acum pentru că nu s-a întrunit cvorumul necesar.

Printre aceste proiecte aflate în așteptare se numără un audit extern care să evalueze situația de la STB și de la Termoenergetica, o inițiativă respinsă la finalul lunii ianuarie. Primăria Sectorului 1 vrea să cumpere mai multe imobile pe malul Lacului Străulești, pe bulevardul Bucureștii Noi, pentru a amenaja acolo o bază de agrement și spații verzi în cadrul proiectului "Promenada Verde". Consiliul ar urma să aprobe și exproprieri în valoare de aproape 76 de milioane de lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză.

Proiectul creșterii chiriilor la locuințele sociale

Tot pe ordinea de zi se află și o propunere de creștere a tarifului de bază pentru locuințele convenabile, până la 8 lei pe metru pătrat, cu coeficienți diferiți în funcție de zonă- locuințele sociale oferite spre închiriere de Primăria Capitalei.

Administrația Străzilor vrea să se asocieze cu o organizație neguvernamentală pentru a instala mobilier urban dedicat cicliștilor în zece puncte din oraș.