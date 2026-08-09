La data de 7 august, polițiștii Secției 28 au fost sesizați de o femeie care a reclamat că i-a fost furat telefonul mobil în timp ce se afla într-un supermarket din Sectorul 2, arată Poliția Capitalei într-un comunicat. Ulterior, victima a informat poliția că, după activarea funcției de „alertă pentru telefon pierdut”, a fost contactată pe numărul de telefon lăsat pentru contact de urgență de un bărbat care i-a solicitat suma de 1.500 de lei în schimbul restituirii aparatului. A fost stabilit un loc de întâlnire în acest scop.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat și prins în flagrant patru bărbați, imediat după ce unul dintre aceștia ar fi primit de la femeie suma de 1.300 de lei pentru a-i da înapoi telefonul. Cu ocazia intervenției, asupra unuia dintre bărbați a fost identificată aceeași sumă de 1.300 de lei, existând indicii că ar fi fost primită de la persoana vătămată.

Trei dintre cei patru, cu vârste cuprinse între 25 și 32 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, fiind ulterior arestați pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 28, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.