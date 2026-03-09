Un pilot a profitat de ocazie, pentru a-și „răsfăța” partenera.

Cezar Ivanof, pilot comandant: „Ne bucurăm azi de 2 ocazii speciale, 1 – o zi superbă pentru zbor și ziua de 8 martie. Chiar dacă aveam alt program astăzi, am hotărât să îi fac iubitei mele o surpriză.”

Renata Stefănescu: „Fiecare zi este specială alături de el.”

Pentru Ema, o fetiță de doar 9 ani, experiența a fost memorabilă. A zburat pentru prima dată în viața ei.

Corespondent PROTV: „Cum a fost?”

Ema Popa: „Foarte bine.”

Corespondent PROTV: „Ce ai văzut ce ți-a plăcut?”

Ema Popa: „Foarte multe case și niște lebede și foarte multă apă.”

Corespondent PROTV: „Ți-a fost frică?”

Ema Popa: „Nu, deloc.”

Femeile au tras la țintă de 8 Martie

La Galați, adrenalina s-a mutat la sol, unde femeile au pus mâna pe arme și au tras la țintă, cu muniție reală. Nu înainte de instructaj, bineînțeles.

În timp ce unele au venit la inițiativa partenerilor, care au vrut să le ofere un cadou original, altele s-au supus singure provocării.

Femeie: „Soțul meu mi-a făcut cadoul, care este pasionat și este foarte priceput.”

Cătălina: „Nu a fost o surpriză neapărat, cu 2 copii acasă e mai greu, trebuie să planifici niște lucruri, dar a fost interesant.”

Femeie: „Eu l-am înscris și pe soț, acum tot eu m-am înscris.”

Femeie: „Am fost amândoi pe aceeași frecvență, am văzut postarea și amândoi am salvat-o.”

Gigi Munteanu, administrator poligon: „Să știți că fetele se descurcă mult mai bine.”

Aurelian Ilie, președinte club tir sportiv: „Un 8 Martie altfel. Plin de feminitate, curaj și precizie la țintă.”

Multe participante au spus că vor să repete experiența.