(P) Visezi la o bucătărie uimitoare? Descoperă 3 elemente care îți pot transforma visul în realitate!

Unde se adună de cele mai multe ori toată familia pentru a se bucura împreună de bunătățile pe care iubești să le gătești, indiferent de ocazie?

Cu siguranță, în bucătărie, chiar dacă aceasta arată și în prezent, probabil, ca acum zece ani. Aceasta este una dintre cele mai utilizate și tranzitate încăperi din casă, motiv pentru care, de cele mai multe ori, aspectul i se schimbă considerabil în timp, iar elementele care îi dădeau personalitate nu mai sunt de efect.

Dacă a venit timpul să renovezi bucătăria și visezi ca, la final, să fie uimitoare, originală și complet diferită, specialiștii în design interior vin în ajutorul tău cu diverse sfaturi și idei de decorare pentru schimbarea totală a aspectului acestei încăperi, indiferent de stilul pe care îl alegi. Se spune că originalitatea stă în detalii, iar acest lucru nu este o excepție nici când vine vorba despre amenajarea unui astfel de spațiu.

Iată doar câteva idei de reamenajare a bucătăriei care îi pot da aspectul la care visezi de mult timp:

Lemnul

Acesta nu doar că este mereu la modă, ci poate fi utilizat peste tot în bucătărie, de la podea, la pereți și mobilă. În plus, acest material natural are un farmec aparte și are capacitatea de a oferi oricărei încăperi un aspect extraordinar, elegant, puțin spre clasic. Pentru locul în care gătești și servești masa poți opta pentru tonuri calde și texturi fine, iar dacă vrei ca decorul să îmbine clasicul cu modernul și ai un buget generos, poți alege electrocasnice incorporabile sau corpuri de iluminat de ultimă generație cu aplicații din lemn care să se potrivească perfect cu mobila sau podeaua.

O bucătărie preponderent din lemn oferă nu doar un aspect uimitor, ci și o notă luxoasă. În plus, se potrivește atât în cazul uneia de dimensiuni mici și cochete, cât și în cazul unui spațiu generos.

Decorarea bucătăriei în… negru

O bucătărie în această culoare cu siguranță nu se încadrează în niciun tipar clasic de reamenajare a acestei încăperi - elementele negre, precum scaunele, masa, dulapurile sau electrocasnicele, pot oferi încăperii tale un aspect fabulos, ca în filme, iar Modela.ro are multe opțiuni din care poți alege ceea ce îți dorești. Însă, este recomandat ca pereții să fie în nuanțe deschise, atât pentru un contrast de efect, cât și pentru ca lumina naturală să nu fie afectată de impactul vizual al non-culorii închise.

Totodată, dacă nu vrei neapărat să mergi pe mobilă neagră și vrei mai mult o pată din această culoare în bucătărie, te poți orienta spre elemente de decor precum un tablou, un ghiveci cu flori, un suport suspendat pentru pahare, un corp de iluminat de dimensiuni medii, etc.

Indiferent de opțiunea finală, negrul este elementul cheie ce poate diferenția bucătăria ta de oricare alta.

Mobilă fără mânere

Mobila de bucătărie inspirată de designul minimalist este extrem de original tocmai prin specificul lui - liniile simple și absența mânerelor vor surprinde și intriga pe oricine la prima vedere. Un astfel de mobilier se caracterizează prin suprafețe perfect plane fără niciun mâner sau element ornamental. Drept urmare, confortul sporește, iar spațiul este maximizat din punct de vedere optic.

Mobila fără mânere nu oferă doar un aspect surprinzător și original, ci și un plus de funcționalitate. Dacă vrei să evidențiezi absența mânerelor, poți alege mobilier în culori deschise - este un detaliu care nu se regăsește probabil în multe bucătării și care face diferența la capitolul originalitate.

În concluzie, poți avea o bucătărie uimitoare și personalizată, dacă alegi cu atenție elementele potrivite care să o pună în valoare!