HALF IS FREE PINK EDITION te așteaptă în acest weekend, la Cluj!

Dacă vrei să faci cumpărături la jumătate de preț, vino la Sala Polivalentă, ETAJ, pe strada Uzinei Electrice, Cluj Napoca, unde vei găsi zeci de branduri atractive. Half Is Free, între orele 10.00 și 19.00, la Sala Polivalentă din Cluj. Intrarea este liberă!

Iată lista participanților!

Active baby, Atante, Adonis Wear, AEP, Amo.Resin, Anemma, Antonia M, Armour fashiondesign, Atelier Devi, Avesdecoral, BioBeauty, Caresta, Catryoshka, Ceva cu dichis, Charm concept, Colour Sense, Concept a trois, Couture de Marie, Exclusives, Fena Fashion, Flo, Florina Horvat, Goana, Grace Atelier, I DO Ioana Dumitrache, INNES Atelier, Irina Secrieriu, Isabela Groza GI Jewllery, Izabela Mandoiu, Kinga Hoffner, Kinga Varga, Komoda, Larisa Dragna, Laura Badea, Laura Olaru, Lisa&Co, Little Paris, Loomy the brand, Loor, Luminosa candles, Mădălina Dardalat, Magic charms, Maia Rațiu, Maison Chouchou, Maison Ilia, Malluce, Marigo Design, Matira Hats &Squared Wear, Mauri, Mesteshukar, Minodora cranga, MonBebe, Monika, Monq Design, Muna, My zoo zon, MyNart, Naiv, Nani, Narenj, Oh My God, Olivia Alexandriuc, ONA, Rada Parfumes, REVAS, Rochie de seara, Rady, Sana, Silver Addiction, ShimoStore, SisShoes, Sole beachwear, Streek, Tropics the label, Zea bags, Zizzou.

(Partener si site-ul de parfumuri: www.andreea-rada.ro . Vin la targ cu produse la 50% discount mai putin brandurile: Giardini di Toscana si Andreea Rada Collection).

