(P) Secretul din spatele depozitarii inteligente a hainelor

Fie ca sunt prea multe, fie ca sunt prea voluminoase, hainele ne creeaza probleme atunci cand trebuie sa le gasim loc in dulapuri.

Chiar si cele mai generoase spatii de depozitare sunt neincapatoare pentru gecile groase de iarna, paltoane, pulovere sau chiar pentru paturi, perne si pilote.

Tocmai de aceea SacideVidat.ro va vine in ajutor cu saci de vidat – o inventie minunata, menita sa rezolve problema lipsei de spatiu care intervine atunci cand dorim sa ne depozitam hainele.

Depozitarea hainelor voluminoase in saci de vidat

Nu putem vorbi despre depozitare inteligenta a hainelor fara sa nu mentionam despre utilizarea sacilor de vidat. Acestia ofera incredibilul avantaj de a reduce volumul hainelor cu 75%, in timp ce confera si protectie impotriva murdariei, a insectelor, a umezelii, a prafului si a mucegaiului. Astfel, va pastreaza hainele curate vreme indelungata si le face mult mai mici, pentru a le gasi loc cu usurinta in orice dulap, chiar si in cele neincapatoare.

Ce trebuie sa faceti pentru a economisi spatiu in dulap cu ajutorul sacilor de vidat? Este foarte simplu! Incepeti prin a adauga hainele pe care doriti sa le vidati in sacul de vid, iar apoi sigilati sacul, vidati-l cu ajutorul aspiratorului si depozitati-l fara grija, deoarece veti avea hainele protejate, in deplina siguranta. Aveti nevoie de mai putin de 60 de secunde pentru a vedea cum cele mai groase haine si pilote isi reduc volumul considerabil, pentru a fi depozitate cu usurinta pana si in cele mai mici spatii.

Se poate folosi orice tip de aspirator va este la indemana, iar sacii sunt reutilizabili, astfel incat dupa ce ati scos hainele din saci, ii puteti impaturi pentru a-i folosi din nou atunci cand veti avea nevoie.

Ce haine puteti depozita in saci de vidat?

Puteti adauga ce haine doriti in saci de vidat, pentru a le micsora volumul si a le gasi mai usor loc de depozitare. Sacii de vidat sunt potriviti pentru perne, plapumi, pilote, lenjerii, geci groase de iarna, prosoape de baie sau de plaja, pulovere groase, lenjerii de pat, covorase, perdele si haine pe care nu le folositi in fiecare zi.

Sunt potriviti pentru a transfera hainele groase pe durata verii si a celor subtiri pe durata iernii. In plus, sunt ideali pentru a pastra hainelor copiilor curate, protejate de praf si murdarie pentru mult timp. Atunci doriti sa depozitati articole textile, acestea se pot introduce cu usurinta in saci de vidat, pentru a li se reduce volumul.

Cu saci de vidat depozitati inteligent si hainele din bagajul de calatorie!

Cautati o solutie avantajoasa si deloc costisitoare pentru a mai reduce din volumul hainelor din bagajul de calatorie? Si de aceasta data puteti profita de cei mai buni saci de vidat, pentru ca va transforma cele mai voluminoase haine in unele care ocupa mult mai putin spatiu. Va fi mult mai usor sa adaugati in bagajul de calatorie toate hainele pe care le doriti, fara sa va faceti griji ca trebuie sa luati prea multe genti cu dumneavoastra.

In cazul in care doriti sa va cazati in cort, puteti fi linistiti daca aveti hainele puse in saci de vidat, deoarece acestea vor fi protejate de mirosuri neplacute, insecte si umezeala. Le aveti curate, pregatite sa fie purtate imediat ce vor fi scoase din saci.

Nu trebuie sa platiti mult pentru un pret saci de vidat haine, astfel incat nu aveti nicio scuza sa nu beneficiati de toate avantajele pe care le ofera. Disponibili la preturi mici, va salveaza de la investitii mari in dulapuri mai incapatoare si au grija de hainele dumneavoastra, mentinandu-le curate luni intregi.

Gratie existentei sacilor de vidat, este usor sa depozitati toate pernele pe care le doriti, cat si pilotele si paturile groase. Daca tot aveti dulapuri cu 75% mai spatioase, puteti sarbatori spatiul castigat printr-o sesiune de shopping, pentru a va intregi colectia de perne, pilote, lenjerii si prosoape sau chiar de haine. Nu puteti niciodata sa aveti suficiente perechi de blugi, rochii, pulovere sau camasi. Datorita vidarii, le veti gasi cu usurinta loc in dulap atunci cand va veti plictisi si de ele si veti dori din nou sa va innoiti garderoba cu alte articole textile.