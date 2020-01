(P) Cum acționează crema antirid și când trebuie să o introduci în rutina de frumusețe

Una dintre cele mai arzătoare dorințe ale unei femei este să oprească timpul în loc. Ne dorim să arătăm tinere și frumoase până la vârste înaintate, iar evoluțiile din industria cosmetică par să ne permită în sfârșit acest deziderat.

Cu toate acestea, nu te învinui dacă te simți puțin amețită și cu siguranță confuză în fața amalgamului de promisiuni ale cremelor antirid de pe piață. Mai mult, până și un specialist poate avea momente de îndoială atunci când are de ales dintre aparent nenumăratele creme antirid disponibile acum. Tocmai de aceea, îți sărim azi în ajutor: îți spunem tot ce trebuie să știi despre cremele antirid, despre modalitatea lor de funcționare și despre cele mai prețioase ingrediente!

Cremele antirid: cum te ajută ele

Conform specialiștilor, ridurile apar din cauza descreșterii producției de colagen, care are loc odată cu înaintarea în vârstă. La acest element natural se adaugă fumatul, expunerea neprotejată la soare și o alimentație dezechilibrată, factori care pot accelera înaintarea în vârstă.

Cum te ajută cremele antirid? În primul rând, acestea hidratează pielea, astfel încât dermul devine mai neted, mai moale și mai catifelat, iar ridurile sunt estompate. Mai mult, capacitatea nutrițională ridicată a cremelor antirid vine în întâmpinarea tendinței de uscare a tegumentului provocată de această dată de o producție insuficientă a uleiurilor proprii pielii.

De partea cealaltă, cremele antirid conțin și un cumul de ingrediente specifice care targetează îmbătrânirea și factorii săi. Despre ele îți vom vorbi în rândurile de mai jos, constituind astfel tabloul care te va ajuta să alegi înțelept și să o faci în deplină cunoștință de cauză!

Ce ingrediente ar trebui să conțină o cremă antirid

Aici, părerile sunt împărțite. Dacă știm cu toții ce anume ar trebui să facă o cremă antirid, specialiștii nu au căzut încă de acord asupra ingredientelor pe care ar trebui să le conțină acest aparent miracol al frumuseții. Iată care sunt însă cei mai răspândiți aliați antirid de pe piață!

Retinolul. O formă de vitamina A, retinolul sau retinoizii previn destrămarea fibrelor de colagen și accelerează producția acestuia în organism. Deși poate părea scenariul ideal, cel al cărui protagonistă trebuie să fii și tu, ține cont că retinolul poate prezenta și efecte adverse atunci când e folosit în exces, precum sensibilizarea tenului, alergii, iritații, predispoziția la arsuri solare. De asemenea, nu e recomandată folosirea produselor pe bază de retinol în sarcină.

Antioxidanții. Luptând cu aplomb împotriva radicalilor liberi și a consecințelor devastatoare pe care îi au aceștia pentru ten, antioxidanții sunt preferații cremelor antirid. Cei mai comuni sunt extractele de ceai verde și de vitamina E, iar principalul lor obiectiv este acela de a proteja tenul de efectele dăunătoare ale soarelui și de a preveni astfel apariția ridurilor.

Acidul hialuronic. Reținând apa în țesuturi, acidul hialuronic este un agent hidratant cu puteri excepționale. Și, dată fiind tendința pielii de a se usca odată cu trecerea anilor, integrarea sa în cremele antirid este mai mult decât binevenită.

Peptidele. Remarcate de industria anti-age grație capacității lor de a vindeca rănile prin suplimentarea producției de colagen, peptidele sunt de asemenea prezențe de dorit pe eticheta cremei tale antirid.

Coenzima Q10. Proprie pielii, coenzima Q10 este eficientă mai ales în reducerea liniilor fine din jurul ochilor și impresionează de asemenea grație capacității sale de a proteja de radiații.

Vitamina C. Tot un antioxidant, o tratăm separat datorită super capacităților sale. E cel mai puternic aliat împotriva radiațiilor solare, previne formarea ridurilor și le estompează pe cele existente, fiind de asemenea un agent care iluminează tenul, conferindu-i un aspect radios încântător.

Uleiurile din plante. Am ajuns în fine la cel mai prețios ingredient dintr-o cremă antirid. De ce facem această afirmație? Deoarece uleiurile din plante, spre deosebire de multe dintre ingredientele de mai sus, nu posedă niciun efect advers; ba, mai mult, sunt bune pentru sănătate, pentru suflet și pentru mediu, nu doar pentru piele. Cele mai uzitate uleiuri din plante sunt uleiul de argan, uleiul de măsline, uleiul de jojoba, untul de shea.

De la ce vârstă e recomandat să folosești o cremă antirid?

Te mistuie această întrebare? Află că, din nou, specialiștii nu au căzut încă de acord. Opinia generalizată este aceea că e mai bine să previi decât să tratezi, așa că majoritatea experților în beauty revendică vârsta de 25 de ani ca fiind momentul propice de debut pentru folosirea unei creme antirid.

De partea cealaltă, există și opinii care nuanțează că, dacă începi prea devreme să folosești creme antirid, vei ajunge să obișnuiești tenul cu efectele lor, iar mai târziu nu vei mai avea ce să îi oferi.

Recomandarea noastră? Făcând slalom printre diverse păreri, noi îți sugerăm să asculți de ceea ce îți spune pielea ta. Un punct de reținut este legat de faptul că o cremă antirid bazată pe uleiuri din plante nu prezintă efecte adverse și nici nu poate crea, sub nicio formă, efectul de „dependență” al tenului.

Contează și restul rutinei de îngrijire?

Răspunsul la această întrebare este cât se poate de simplu: da. O cremă antirid va deveni fragilă în fața tuturor atacatorilor atunci când e folosită de una singură, dar e atotputernică atunci când are aliați.

Cum ar trebui să arate rutina exemplară de îngrijire a tenului, cu efecte împotriva ridurilor? Începe cu un demachiant sau cu un produs de curățare delicat, continuă cu un toner care să tonifieze pielea, așa cum îi spune și numele, și apoi aplică serumul. Abia acum întinzi crema de față și poți apela după la un produs suplimentar de protecție solară. Cine mai spune ceva despre riduri?

Crema antirid de la Dailani și „schimbarea la față” a ridurilor

Am lăudat mai sus rolul uleiurilor naturale din plante, care au fost aduse la desăvârșire în formula Cremei antirid Rejuvenate de la Dailani. Cu o compoziție anti-aging extrem de concentrată, având un însemnat efect de lifting, produsul previne îmbătrânirea cutanată, reactivează funcțiile vitale ale pielii, intensifică fermitatea și elasticitatea și îți dăruiește un ten strălucitor, radios, încât vei simți nevoia să te ciupești ca să asiguri că ceea ce vezi în oglindă e real.

Dacă tot am jonglat mai sus cu ingredientele și am devenit deci fine cunoscătoare, să descoperim ce conține Crema antirid de la Dailani. Cu o concentrație mare de vitamine, uleiuri esențiale și Omega 6, produsul bifează o formulă anti-age de cinci stele. În alcătuirea sa intră: vitamina A (stimulează producția de colagen și elastină și reduce pigmentarea), vitamina E (antioxidant cu proprietatea de a spori producția de colagen), vitamina B 1 și B2 (previn ridurile), minunata vitamină C (participă la sinteza colagenului și protejează de radicalii liberi), vitamina K (vindecă pielea și îi sporește rezistența), vitamina D (tratează iritațiile și distruge radicalii liberi), precum și acizii Omega 6 (previn uscarea pielii și au proprietăți antiinflamatorii). Pe eticheta produsului „strălucesc” uleiul de argan, uleiul de măsline, untul de Shea, amidonul din orez și uleiurile esențiale de paciuli și mușcată.

Acum că ai văzut care sunt efectele pe care le poate avea o cremă antirid, de când să începi să o folosești și cum să o integrezi în rutina ta de beauty, nu mai rămâne decât să îți faci alegerea. Sfatul nostru este să mizezi întotdeauna pe natură, singura aliată pe care o avem în această lume complicată!

Pentru informatii suplimentare accesati https://www.dailani.ro/