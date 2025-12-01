Secretele succesului Innei. Cum a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lume. „Spun peste tot: sunt din România”

Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști la nivel internațional și își poartă pe scenă originile cu mândrie.

Inna a cunoscut succesul peste noapte în urmă cu 18 ani și de atunci a muncit ca să se mențină în topuri.

Astăzi umple săli de concerte și lansează hituri ce se aud în întreaga lume.

Inna: „Mereu spun peste tot, mă prezint când începe show-ul: Salut, eu sunt INNA și sunt din România”

Reporter: De ce simți să spui asta?

Inna: „De ce simt? Pentru că îmi place foarte mult că vin din România pentru că, poate mulți vor râde, dar eu cred că sunt privilegiată pentru că în foarte multe cazuri știm mai multe”

Reporter: Și crezi că asta vine și din trecutul nostru complicat?

Inna: „Da, cumva "Am învățat pe calea grea"

Sunt aproape 18 ani de când Inna a spart primele topuri cu "HOT", o piesă care s-a viralizat şi care a urcat pe locul întâi în mai multe țări și a dus albumul ei de debut la discuri de aur și platină în Europa.

Reporter: Mexicanii te iubesc.

Inna: „Mulțumesc, și eu îi iubesc”. (...)

„Prima mea conexiune cu o țară latină a fost Mexic, primul meu concert a fost acolo, așa că m-am îndrăgostit.”

Inna e azi cel mai cunoscut artist roman din industria muzicală în străinătate.

Când am întâlnit-o prima dată pe Alexandra Apostoleanu, vocea și imaginea proiectului muzical Inna, avea doar 24 de ani. Era 2010, iar întâlnirea noastră s-a petrecut la Monaco, unde ajunsese pentru un concert.

Alexandra se afla la Madrid pentru concertul din cadrul turneului ECHOES cu care a ajuns până acum în Polonia, Austria, Cehia, Olanda, Franța, Spania, Ungaria şi Germania

Reporter: Ce-ai mai făcut în ultimii 15 ani?

Inna: „Concerte, muzică, turnee, interviuri... Sincer, uneori am impresia că încă nu m-am trezit din visul ăsta. Succesul m-a lovit pe neașteptate la început, dar apoi am construit pas cu pas tot ce vezi azi. Și îmi amintesc întâlnirea noastră din 2010 – atunci totul era haotic, nu înțelegeam exact ce mi se întâmplă. Nici nu mai știu ce am vorbit la interviul de atunci. Acum, după atâția ani, pot spune doar atât: nu știam nimic. Totul a venit pe parcurs.”

Reporter: Ce ai învățat în acești 15 ani?

Inna: „În primul rând, am învățat multe despre mine. Despre cât sunt dispusă să fac pentru pasiunea mea, despre cât de esențială e o echipă în jurul meu, cât de important e să fiu consecventă și să am o direcție clară. Am crescut mult, profesional și personal.”

Au trecut 18 ani

În ultimii 18 ani, Alexandra a învăţat multe despre succes, dar şi despre preţul plătit pentru el. Despre burnout, anxietăţi şi frici ne vorbeşte cu sinceritatea omului care a înţeles că faima e dulce doar dacă nu-i cazi victima.

Inna: „La un moment dat am obosit. Nu mai reușeam să mă gândesc deloc la ceea ce iubisem mereu – muzica. Mi-am dorit de mică să fiu pe scenă, am ajuns pe scenă și, paradoxal, nu mă mai bucuram. În timpul concertelor mintea mea era deja în ziua următoare: "Cum mă trezesc la 6 dimineața să prind avionul spre următorul oraș? Și apoi spre următorul... și următorul...?" Totul se repeta la nesfârșit. Nu mai aveam nici măcar o clipă să mă trezesc dimineața și să spun: "Wow, ce frumos a fost la Monaco!". Am realizat că oboseala îmi furase bucuria. Din cauza asta, am ajuns să am o atitudine nepotrivită față de oamenii care mă susțineau – televiziuni, radiouri. Începusem să refuz. Țin minte un episod cu un radio din Franța: trebuia să am un interviu, apoi un concert la un festival. I-am spus lui Lucian: „Nu mai pot". Și am anulat. Mi-a părut foarte rău, pentru că oricât de greu îți este, dacă ai un job, nu poți pur și simplu să spui „Astăzi nu mai vin". Și cred că, uneori, prea multă putere și prea mult control asupra unui număr mare de oameni pot să te afecteze...”

Alexandra spune că a fost nevoie de această lecţie ca să înţeleagă că toată munca se poate risipi într-o clipă.

Inna: „Dacă primul album l-am făcut într-o săptămână, ne-am permis totuși ca la al doilea sau la al treilea să ne luăm mai multe luni de zile să ascultăm mai mult muzica, să stăm în pace, să reușim să programăm concertele un pic mai depărtate unul față de celălalt, să dormim. Am învățat, ne-am mai uitat în jur în industrie. Am văzut cum se organizează lucrurile, cum vorbim de styling, cum anume se construiește imaginea unui artist. Ai nevoie, că înainte mă duceam eu și căutam. Vreau asta, cu asta, cu asta nu era potrivit să faci asta, cu trei ore înainte de concert. Realmente ea devine anxioasă când mă gândesc și acum, când eu chiar făceam asta.”

Peste succesul neaşteptat a aşezată foarte multă muncă. O dată pe an, închiriază o casă pentru câteva săptămâni, iar întreaga echipă de creație și producție se mută acolo ca să compună piese noi. Creatorii primului ei hit îi sunt alături şi astăzi, iar uneori compun piese împreună cu producatori străini.

Breyan Isaac, producător muzical: „Numele meu este Breyan Isaac și sunt producător muzical din Florida, SUA, iar aceasta este prima mea apariție anul acesta la Queen's Dance Floor. Sunt super fericit că ești în sfârșit aici să lucrezi cu mine.”

Alexandra știe că nu ar fi putut trece, atunci, peste momentele de oboseală și stres fără mama ei, care i-a devenit parte din echipă. Este sprijinul ei emoțional, omul care nu o judecă niciodată și care, încă din copilărie, știe exact ce să-i spună că s-o readucă la ea însăși și la valorile ei.

Inna: „Era două noaptea. Nu puteam să dorm, eram într-o stare de agitație, ca și cum ar fi trebuit să plec imediat în Chile. Până dimineața i-am rugat pe cei din echipă să-i cumpere mamei bilete de avion. Le-am spus că eu nu plec fără ea. Și așa s-a întâmplat: am plecat împreună. Totul a decurs perfect, organizarea, absolut tot. Am ajuns în Chile, concertul a fost extraordinar. E tare drăguță și nici nu știți cât se distrează! Este foarte prezentă în viața mea, deja o cunosc și fanii. Trăiește și ea visul meu, dar în felul ei, iar eu sunt mândră de asta și vreau ca și ea să fie mândră de mine. În fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat și încerc, la rândul meu, să fac bine – să ajut un cățeluș, un bătrân.”

La Madrid, Inna se pregăteşte pentru un concert cu 2.000 de oameni.

Deliric, scena cu ghiveciul

Uneori, la concerte e însoţită de iubitul ei, şi el un artist cunoscut în România. Deliric, pe numele său real Răzvan Eremia, este una dintre cele mai ascultate voci ale hip-hopului românesc.

Despre momentul în care el a apărut la ușa mamei cu o floare în ghiveci ca să-i ceară acordul să-i scoată fata la plimbare râd și azi în hohote.

Inna: „Am vorbit pe prin intermediul unei prietene și ne-am mai cunoscut, bineînțeles, în industrie, nu e chiar așa de mare industria din România, dar asta a fost curajul lui să vină. I-a adus o floare. A zis că știu că dumneavoastră vă plac florile și vreau să vă spun că așa cum aveți dumneavoastră grijă de florile dumneavoastră, așa o să am și eu grijă de floarea mea, care este fiica dumneavoastră. Îmi place mult poezia.”

Pentru Alexandra, ultimii ani au fost mai aşezaţi. Şi-a luat timp să se uite la toată munca ei, să se bucure de ea şi milioanele de fani. La Madrid se aşezaseră la coadă cu câteva ore înainte de începerea concertului.

Înainte de concert, semnează afişe, face vocalize şi se încarcă cu energie de la echipa ei. La un moment dat îşi fac apariţia, rând pe rând, cei apropiaţi: mama şi mătuşa

Deliric: „Au avut noroc şi asta s-a mai întâmplat şi la noi în ţară, şi pe afară, ce e mai greu e să reuşeşti să poţi replica proiectul, şi asta poți să faci cu seriozitate şi muncă”

Tot ce trăieşte ea e mai mult decât luminile marilor oraşe, concertele cu zeci de mii de oameni, avioane private sau faimă: e vis împlinit, clădit piesă cu piesă, cu lecţii învăţate din greşeli pe care şi le iartă de fiecare dată până la sfârșitul zilei, pentru ca a doua zi să o poată lua de la capăt în această călătorie din care se întoarce mereu acasă.

Inna: „Și cred că asta e, de fapt, o promisiune: că o să rămân toată viața un cetățean român mândru. Mă întrebi de ce îmi vine să plâng... pentru că mi se întâmplă mie lucrul acesta. Pentru că sunt conștientă că sunt privilegiată și că am șansa asta uriașă. Am mulți colegi, artiști și cântăreți din România care nu au parte de aceleași oportunități.”

