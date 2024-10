Inna împlineşte astăzi 38 de ani. Cum și-a început cariera. GALERIE FOTO

A devenit în 2009 o revelaţie a muzicii de club şi a colaborat de-a lungul timpului cu artişti de top precum Pitbull, Flo Rida, J Balvin, Daddy Yankee şi Juan Magán. Inna este totodată o activistă pentru drepturile omului, participând la campanii împotriva violenţei domestice şi în sprijinul drepturilor copiilor şi ale comunităţii LGBT.

Considerată una dintre cele mai bune cântăreţe de dance din ultimii ani, Inna s-a remarcat ca fiind prima artistă solo din Europa care a depăşit un miliard de vizualizări pe YouTube, intrând astfel în elita superstarurilor internaţionale precum Rihanna, Lady Gaga, Eminem, Justin Bieber, Psy şi Skrillex.

Inna s-a născut la 16 octombrie 1986, în Mangalia, şi şi-a petrecut copilăria în Neptun. Dotată cu voce şi talent, a cântat de la o vârstă fragedă, fiind încurajată de familia sa să urmeze cariera de cântăreaţă.

După absolvirea liceului, a studiat ştiinţe politice la Universitatea Ovidius din Constanta. Cariera sa muzicală a început după ce a întâlnit trio-ul românesc Play & Win. A adoptat numele de scenă ''Alessandra'' în 2008 şi a abordat un stil pop-rock, iar mai târziu în acel an şi-a schimbat numele de scena în ''Inna'' şi a început să abordeze muzica house, după cum se menţionează pe site-ul https://www.imdb.com/.

În 2008 a fost lansat primul său single, ''Hot'', compus de băieţii de la Play&Win, Sebastian Barac, Radu Bolfea şi Marcel Botezan. ''Hot'' a fost un succes comercial la nivel mondial şi a ocupat primul loc în topul Billboard's Hot Dance Airplay, conform https://www.imdb.com/

Anul 2009 a fost un an plin pentru Inna, care a dominat şi piaţa de muzică din România. Cel de-al doilea single al artistei, ''Love'', a fost un alt hit internaţional, iar piesa "Amazing" s-a aflat şi ea în topuri, bucurându-se de aprecierea iubitorilor muzicii de club.Tot în 2009 a apărut albumul "Hot", disponibil întâi în străinătate şi abia apoi în România, şi acelaşi an i-a adus colaborarea cu Bob Taylor aka Fizz, la piesa "Deja Vu".

În aprilie 2009 Inna a semnat un contract de management cu Ultra Records din SUA, aminteşte https://www.imdb.com/. A câştigat în 2009 numeroase premii, printre care: patru premii la MTV Romania Music Awards la categoriile ''Best Dance'', ''Best New Act'', ''Best Show'' şi ''Best Border Breaker'', MTV Europe Music Awards la categoria ''Best Romanian Act'' şi locul doi la Sopot International Song Festival, la categoria Best International Song. Tot în 2009 artista a câştigat şi primul ei Disc de aur, pentru vânzările albumului "Hot" în Spania, şi a fost nominalizată la Premiile Eska din Polonia, unde a susţinut şi un recital.

În 2010 a devenit primul artist român care a ocupat poziţia întâi într-un top realizat de revista americană Billboard, Hot Dance Airplay, a avut zeci de premii câştigate la nivel naţional şi o nominalizare la categoria "Best European Act" din cadrul MTV Europe Music Awards 2010. La începutul anului, Inna obţine deja poziţii de frunte în topurile unor ţări precum Spania, Olanda, Ucraina, Ungaria, Turcia şi Rusia, ajungând în top 10 în ţări precum Belgia, Cehia, Slovacia şi multe altele, prin hitul ei ''Hot''.

În februarie 2010, noul ei hit "10 minutes" a intrat în "Top 20 BestMusic". Tot în februarie 2010, Inna a intrat în playlistul celui mai popular radio din Marea Britanie, BBC Radio 1, cu piesa "Hot", după cum informa atunci site-ului artistei.

La Gala Premiilor Muzicale Radio Romania Actualităţi - ediţia a VIII-a, decernate la 14 martie 2010, piesa ''Amazing'' (Play&Win/Inna) a obţinut Premiul pentru cel mai bun cântec pop-dance, iar Inna a obţinut Premiul pentru cel mai bun artist pop-dance, după cum se menţiona într-un comunicat de presă al Radio România.

În aprilie 2010 Inna a câştigat trofeul "Artist of the year" la Eska Music Awards 2010, cel mai important eveniment muzical din Polonia, iar în septembrie a câştigat Discul de aur şi în Franţa, apoi şi-a adjudecat al doilea trofeu consecutiv la MTV EMA. La finele lunii septembrie 2010, Inna a lansat videoclipul "Sun Is Up", care, în prima săptămână de la lansare, avea peste un milion de vizualizări pe Youtube.

La finele lui 2010, Inna s-a calificat în finala premiilor NRJ Music Awards la categoria "Revelaţia Anului", alături de Justin Bieber, Kesha şi Taio Cruz. În decembrie 2010, artista a primit European Border Breakers' Award, distincţie acordată artiştilor noi pentru succesul obţinut cu primul album lansat. Tot în 2010, reuşeşte să stabilească un nou record, de data aceasta în Olanda, piesele "Deja Vu" şi "Hot" ajungând pe primele două poziţii din "Dutch Dance Top 30".

În 2011 a fost lansat un nou album al Innei, ''Powerless'', conceput tot de echipa Play&Win. În ianuarie 2011, Inna a câştigat Eurodanceweb Award 2010 cu melodia "Sun is up", aducând astfel trofeul în România, pentru prima oară în istoria de 10 ani a premiilor, informa la acea data promotion managerul artistei într-un comunicat. În februarie 2011, Inna a susţinut un recital la gala Viva Music Awards 2011 (Viva Comet Awards), desfăşurată la Expo XXI Centre din Varşovia, în cadrul acestui eveniment fiindu-i acordat şi premiul "Special International" pentru întreaga activitate. Tot în 2011, Inna a fost recompensată cu un disc de aur în Olanda, pentru cele 25.000 de unităţi vândute din albumul "Hot".

La 8 martie 2011, Inna a primit de Ziua internaţională a femeii Discul de platină în Franţa pentru 100.000 de albume vândute, discul fiindu-i înmânat la postul de radio francez NRJ în cadrul uneia dintre cele mai apreciate emisiuni radio din Europa. Tot în martie 2011 a primit şi Discul de platină în Franţa.

În mai 2011 a concertat la Arenele Romane din Bucureşti, într-un show incendiar - primul său mare concert în România -, din care nu a lipsit cel mai nou single al artistei, "I am the club rocker", iar în iulie a fost capul de afiş al NRJ Music Tour, care s-a desfăşurat în capitala Libanului, Beirut.

În august 2011 şi-a lansat videoclipul "Un Momento", piesă realizată în colaborare cu DJ-ul Juan Magan, care a fost filmat în Palma de Mallorca, în regia lui Alex Herron, iar în septembrie şi-a lansat cel de-al doilea album, "I Am The Club Rocker", cu piese noi precum "We're Going In The Club", "House Is Going On", "WOW", "Endless" şi "Put Your Hands Up". Tot în septembrie 2011, la cea de-a noua ediţie a Romanian Music Awards 2011, de la Braşov, Inna a primit premiul Best female, Best site - inna.ro şi Premiul revistei OK.

În noiembrie 2011 a lansat videoclipul piesei "Endless", pentru care a lucrat cu regizorul Alex Herron. Clipul are un puternic mesaj împotriva violenţei domestice şi a fost lansat chiar de Ziua internaţională împotriva violenţei asupra femeilor. Cu acelaşi prilej, Inna a lansat şi campania socială de luptă împotriva violenţei domestice, "Bring The Sun In My Life", prin care îşi propune să le fie aproape femeilor care se confruntă cu această problemă.

În februarie 2012, videoclipurile lansate de Inna au depăşit un miliard de vizualizări pe youtube, informa managementul artistei într-un comunicat. Inna a reuşit astfel să se plaseze în faţa altor mari artişti precum Nelly Furtado, care are vizualizări de 700 de milioane, Robbie Williams - 500 milioane, Kyle Minogue - 484 milioane, menţiona sursa citată.

Inna a stabilit un nou record pe pagina ei de facebook în martie 2012, ajungând să numere cinci milioane de fani, mai mult mult decât numărul de utilizatori ai celebrei reţele de socializare din România (4,4 milioane). Performanţa artistei a fost consemnată de Facebrands, serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook din România.

În mai 2012 şi-a lansat noul videoclip al piesei "Caliente", prima melodie la care artista a compus alături de producătorii ei, băieţii de la Play and Win. Videoclipul piesei a fost filmat în Costa Rica, Inna lucrând cu regizorii Hamid Bechiri şi John Perez.

Inna a ajuns una dintre cele mai populare soliste în America de Sud, după ce în martie 2012 a efectuat un turneu în mai multe oraşe din Mexic, fiind nominalizată la Premiile Lunas del Auditorio din Mexic, la categoria "Pop en Lengua Extranjera" (Pop într-o limbă străină) alături de nume mari precum Britney Spears, Elton John, Justin Bieber, Katy Perry, One Direction sau Selena Gomez. Tot în 2012, a continuat turneul "I Am The Club Rocker" în Statele Unite, susţinând concerte în Las Vegas, San Francisco, Los Angeles şi Seattle.

În România, a fost desemnată artistul numărul 1 ca difuzări la radio şi tv, conform unui clasament realizat de Media Forest. Piesa "Tu şi Eu", prima lansată de artistă în limba română, a fost foarte îndrăgită de publicul din România şi intens difuzată de radiouri şi televiziunile de specialitate. Şi single-ul "INNdiA" a fost bine primit de fanii români.

La cel de-al treilea album al său, "Party Never Ends", lansat oficial în 2013, cu piese înregistrate în Londra, Mexic, Bucureşti, Copenhaga şi Los Angeles, au lucrat producători mari, precum Steve Mac, Frank E, Play&Win, SoFly & Nius, The Insomniax ş.a. La prima ediţie a On Air Music Awards, care a avut loc pe 15 aprilie 2013 la Bucureşti, Inna a fost desemnată ''Cel mai bun ambasador muzical'' al anului 2012.

În iulie 2013, Inna a reuşit să se claseze pe primul loc în ceea ce priveşte difuzarea la radiourile din Spania cu piesa "More than Friends" şi a reuşit cu aceeaşi piesă să strângă pe YouTube peste 50 de milioane de vizualizări pe casele de discuri partenere, după cum informa un comunicat al promotion managerului cântăreţei. Tot în 2013 a lansat single-ul "Be My Lover" -, regizori fiind chiar artista şi Khaled Mokhtar. Este cel de-al doilea videoclip pentru care Inna este regizor, după "Dame tu Amor".

În aprilie 2014 au fost lansate single-ul "Cola Song", o colaborare cu J Balvin, şi videoclipul pentru piesa "Cola Song", regizat de John Perez. În iulie 2014 Inna a lansat "Good Time", cea de-a doua piesă înregistrată la casa de discuri Atlantic Records, cu care artista a semnat la începutul aceluiaşi an, după "Cola Song", informa un comunicat al managementului artistei. Tot în 2014, în România, Inna a lansat videoclipul piesei "Strigă", o colaborare a artistei cu Puya.

Al patrulea album al Innei, intitulat "INNA", a apărut în 2015, după care au mai urmat albumele ''Nirvana'' (2017), ''Yo'' (2019), ''Heartbreaker'' (2020), "Champagne Problems" (2022), "Just Dance" (2023), "Everything or Nothing" (2024), ultimele patru fiind un proiect Dance Queen's House. În 2024 Inna a lansat şi "Queen Of My Castle" cu Kris Kross Amsterdam, o piesă care a cucerit topurile internaţionale din Franţa, Lituania, Bulgaria, Cehia, Letonia, Croaţia, Turcia, Slovacia, Serbia, potrivit https://www.infomusic.ro/.

