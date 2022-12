Povestea lui Radu Ionescu, unul dintre cei mai buni chefi despre care scriu publicațiile prestigioase din străinătate

România are o savoare aparte, iar Radu Ionescu, unul dintre cei mai talentați chefi din România, îi adaugă ingredientul care o scote în fața lumii: pasiunea pentru bucătăria românească, pe care o reinventează.

În doar patru ani, restaurantul său deschis împreună cu partenera sa, Cezara, a fost inclus de ghidurile internaționale de specialitate în rândul celor mai bune din lume. Cu o bucătărie modernă, puternic ancorată în tradiții, cei doi vor să revoluționeze gastronomia românească și, de ce nu, pe cea internațională.

Și în România se poate! Și în România ai cu cine! Și în România ai o șansă!

Echipa „România, te iubesc!” a ajuns într-o bucătărie din centrul Capitalei. E agitație mare. Turiști, vedete sau corporatiști vin aici, seară de seară, și plătesc bani buni ca să asiste la un adevărat spectacol gastronomic. Multe dintre preparate nu sunt ceea ce par la prima vedere.

Meniul este diversificat

În meniu găsim momițe de taur flambate în pălincă, cu garnitură de varză murată și biscuite de muștar, sau șalău pe pat de dovlecei murați în oțet de soc cu sos din icre de pește și ulei infuzat cu leuștean. Toate sunt rodul imaginației și priceperii lui Chef Radu.

Radu Ionescu, bucătar: „Filosofia noastră este în felul următor: dacă vom găsi un ingredient pe teritoriul țării, îl vom lua numai din România, dacă nu este disponibil în România, ne uităm peste mări, țări. România este un creuzet gastronomic în care fiecare cultură care a fost teritoriu și-a pus amprenta. A dat focul încet, a pus capacul și a lăsat totul acolo, ce s-a transformat într-o cultură culinară românească”.

Cezara Tănase și Radu Ionescu sunt doi tineri, de 31 și 29 de ani. Sunt un cuplu din liceu, au făcut universitatea împreună, la Londra, și s-au întors în România să revoluționeze gastronomia românească.

Cezara Ionescu: „Eu sunt foarte rațională, foarte calculată, mă străduiesc să fiu foarte organizată”.

Radu Ionescu: „Nu am răbdare deloc, sunt foarte impulsiv și îmi doresc ca lucrurile să se întâmple exact cum le-am vizualizat eu”.

Cezara Ionescu: „Este foarte perfecționist, într-adevăr”.

Radu Ionescu: „Te-ai născut cu ceva de la Dumnezeu care ți-a pus papilele gustative, nu! Este muncă și disciplină”.

Cezara Ionescu: „Pentru că ne este frică să fim incolori, inodori, insipizi”.

Radu Ionescu: „Nu credem în ideea de a face lucrurile cu jumătate de măsură”.

Și nu le-au făcut. Publicații prestigioase din Franța și Italia le-au inclus restaurantul în rândul celor mai bune din lume, iar Chef Radu este considerat, de ghidul francez Gault et Millau, unul dintre cei mai pricepuți bucătari de la noi din țară.

Bucătari de renume de peste hotare vin la București

Acum, bucătari de renume de peste hotare vin să facă schimb de experiență la București. Chef Davide are un restaurant cu o stea Michelin în Italia.

Davide Pezzuto, bucătar: „Bucătăria lui merită aplauze! Sunt sigur, în ziua în care va veni ghidul Michelin în România, va primi o stea”!

Când intrii în universul lor, te înconjoară o mică Românie. Găsim o ușă sculptată, recuperată din Maramureș, o masă făcută dintr-o troiță din 1930, descoperită sub pământ, iar barul este făcut din podeaua unui han din 1895, pe care proprietarii urmau să o ardă.

Cezara Ionescu: „Eu sunt născută în București, dar am copilărit în zona Horezu, Ramnicu Vâlcea. Bunicii mei au foarte multe covoare oltenești pe perete. Bunicul meu făcea miere în casă, este o amintire care mie îmi este foarte dragă. Am încercat să inserăm un element decorativ care să ne ducă în direcția asta. Eu am fost crescută de bunici, la fel și Radu. În momentul în care aveam vizite organizate acasă, bunicii mei pregăteau ce era mai bun din cămară, din beci, din frigider”.

Singurele culori aprinse sunt ale drapelului Regelui Mihai, unul dintre modelele lui Radu.

Radu Ionescu: „Regele Mihai este România propriu-zisă și România pe care eu o doream și o visam când eram plecat. De ziua Regelui, acest drapel va fi întins și ne va aminti cum ar fi putut România să arate sub domnia și sub dragostea Majestății Sale”.

Au plecat împreună la Londra să studieze economie și marketing. În cea mai scumpă capitală europeană s-au apucat de gătit mai mult de nevoie și din dor de casă.

Paul Angelescu: Tu nu găteai până să pleci din țară?

Radu Ionescu: „Nu am fiert un ou în viața mea. „Eu găteam” e mult spus. Luam diverse semipreparate de la diverse supermarketuri, le puneam la microunde, dădeam folia la o parte, apoi încercam să le aranjez eu foarte frumos în farfurie, ca să o impresionez pe bucătăreasa familiei. Bineînțeles că, la un moment dat, a înțeles că toate erau semipreparate și a mi-a spus: 'Nu vrei să încerci de la zero'? Și bineînțeles că acea vârstă și aroganța din partea mea a spus: 'Păi ce, nu pot eu? Le fac de la zero'! Și cred că acolo a fost click-ul care a declanșat”.

„Mamă, de mâine vreau să fiu chef!”

Ca să se ajungă cu banii, s-au angajat într-un restaurant italienesc, de unde a început totul.

Radu Ionescu: „Decizia a venit aproape peste noapte și s-a concretizat cu un telefon către mama mea și i-am spus: 'Mamă, de mâine vreau să fiu chef'”.

Radu a terminat facultatea și s-a înscris la Institutul Culinar Cordon Blue, unde a învățat să gătească de la cei mai pricepuți bucătari din Londra.

Radu Ionescu: „Apoi, a fost o reacție de încurajare, „dacă asta îți dorești”, cum m-a încurajat în tot, în sport, în școală, în marketing, în advertising, în decizia de a rămâne la Londra, de a pleca de la Londra. Când i-am spus asta, pentru ea răspunsul natural de mamă a fost 'OK. Voi fi alături de tine în acest drum'”.

Carmen Ionescu, mama lui Radu: „Munca innobilează. Nu este nevoie să fii director sau ce mai știu eu ca să fii apreciat. Important e să îți faci foarte bine treaba, sau cât de bine poți”.

Cezara și-a continuat studiile și a absolvit printre primii din promoția sa.

Cezara Tănase: „Mi-a plăcut foarte mult școala, nu a fost ceva impus, mi-a plăcut întotdeauna să învăț. Știu că ne-ai întrebat, la un moment dat, de unde este această ambiție. Nu știu de unde este, dar este la același nivel la amândoi. Noi ne-am setat niște targeturi foarte clare. Ne-am dorit să facem niște lucruri până în 30 de ani”.

Cu planul bătut în cuie, în puținul timp liber, s-au angajat amândoi la un hotel de 5 stele, ca să înțeleagă cum funcționează industria la cel mai înalt nivel.

Cezara Tănase: „Am lucrat mic dejun, cină, afternoon tea, evenimente, room service. Am făcut de toate, de la polisat, până la comandat. Bunica mi-a spus întotdeauna: ca să poți să îi ceri ceva unei persoane, trebuie să știi să faci tu mai întâi”.

Prima masă servită în restaurant este prânzul pentru angajați

Împreună, conduc o echipă formată din 28 de tineri români, ucraineni și thailandezi. Prima masă servită în restaurant este întotdeauna prânzul pentru angajați. O dată pe săptămână, Bobo, bunica lui Radu, aduce mâncare pentru toată echipa.

Maria Feher, bunica lui Radu: „Era micuț și îi placea piureul de cartofi cu parizerul, șnițel din parizer. Tot ceea ce ține de meniu”.

Radu Ionescu: „Bineînțeles că toate rețetele ei sunt cu o mână de, o cană de, un pumn de… Și i-am spus, poți să-mi spui în grame”?

Bobo i-a fost alături de când era mic. Îl ducea la antrenamente la baschet, l-a vizitat la Londra și i-a trecut cu vederea tatuajele. În pandemie, în semn de susținere pentru sistemul medical, au gătit pentru medici și asistente, iar în februarie, când a început războiul în Ucraina, au organizat un centru pentru donații, iar restuarantul a oferit mese gratis familiilor de refugiați.

Maria Feher, bunica lui Radu: „Nu există răutate, ranchiună. Sinceri, cu sufletul deschis”!

Mama lui Radu, de profesie avocat, le este și ea alături de la bun început. Se ocupă cu rezervările și de partea administrativă.

Carmen Ionescu, mama lui Radu: „Cu disciplină, respect față de ceea ce faci, față de colegi. Cred că sunt două noțiuni foarte, foarte importante”.

Ca să-și înceapă afacerea, au împrumutat bani de la părinții lui, ambii antreprenori, pe care îi dau înapoi în rate lunare. Mai au puțin și termină împrumutul, iar restaurantul este demult pe profit. Anul acesta, după ani de muncă încontinuu, și-a permis primul cadou, o mașină de colecție din 1991, pe care a cumpărat-o la mâna a doua, din Germania.

Ancorați în tradiție și muncitori, înarmați cu determinare și imaginație, Cezara și Radu reprezintă o generație prin ochii căreia România arată și gustă altfel.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 01-12-2022 09:19