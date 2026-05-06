Fostul selecţioner şi component al echipei de fotbal Steaua, Victor Piţurcă, a afirmat, miercuri, la Palatul Parlamentului, că generaţia din care a făcut parte şi care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 era mai valoroasă decât Inter Milano, antrenată acum de Cristian Chivu şi care a câştigat titlul de campioană în Italia.

El a comparat jocul echipei Steaua din 1986 cu cel al unor echipe precum FC Barcelona, Liverpool, Inter Milano sau Bayern Munchen.

"Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă, să ştiţi. Dacă ne prindeau într-o zi bună era foarte greu, fiindcă la noi circula mingea. Aveam tehnica, abilitatea ca mingea să circule foarte rapid. Acest joc ar pune în dificultate orice mare echipă. Nu văd la echipele mari să joace dintr-o atingere în treimea adversă. E Barcelona, care plimbă mingea foarte mult, o ţin în posesie, dar jocul Stelei era altceva. Citeam că Guardiola a înfiinţat pressingul. Nu, Steaua '86 a făcut acest lucru. Jocul Stelei era direct, perpendicular pe poarta adversă. La un moment dat a fost şi Liverpool asemănător. Mai e şi Inter, echipa lui Cristi Chivu. Bine, păstrând proporţiile. Eu cred că echipa noastră era mai bună ca a lui Cristi. Şi el a reuşit această mare performanţă. E şi Bayern Munchen, care are un joc ofensiv bun, plăcut", a declarat Piţurcă.

"Îmi imaginez, să ştiţi, mă gândesc cu ar arăta Steaua '86 astăzi. Chiar am vorbit cu Boloni acum două zile, am avut o discuţie pe subiectul ăsta. Şi ne gândeam cum am aborda noi meciurile cu Anderlecht. Şi puţină teamă, dar cu o furie care ne-a permis să facem adversarul şah mat. Cred că jocul nostru, sigur ar fi mult mai îmbunătăţit astăzi. Imaginaţi-vă că noi am jucat finala, dar nu cunoşteam Barcelona. N-am văzut-o jucând nici măcar un joc. Şi celelalte meciuri din grupă. Deci şi noi am fi astăzi poate la alt nivel", a completat acesta.

Pițurcă spune că toți componenții Stelei din 1986 ar merita statui la stadionul Ghencea

Victor Piţurcă este de părere că Steaua '86 ar fi câştigat Cupa Intercontinentală dacă jucătorii nu ar fi avut atât de multă încredere.

"Nu ştiu care a fost momentul culminant al finalei, fiindcă imaginaţi-vă că am ieşit în stadion, stadionul plin de barcelonezi, am auzit numai câteva voci ale suporterilor români. Tot meciul a avut o încărcătură mare pentru noi. Fiindcă imaginaţi-vă că ne doream toţi să nu se califice Barcelona. Pentru că jucam în Spania, însă a fost un lucru pozitiv, fiindcă am jucat şi cu puţină frică. Aşa s-a întâmplat şi cu Anderlecht, care avea o echipă extraordinară. Aşa s-a întâmplat şi cu Barcelona, aşa s-a întâmplat şi cu Dinamo Kiev. Am avut puţină teamă şi am câştigat jocurile. În schimb la Tokyo, la Cupa Intercontinentală, am fost puţin relaxaţi şi ne-a costat. Iar după ani de zile îmi dau seama cât conta acea victorie, acea cupă câştigată, fiindcă eram campionii lumii", a explicat Piţurcă.

El consideră că toţi componenţii echipei Steaua 1986 ar merita statui la stadionul Ghencea, afirmând totodată că s-ar implica la formaţia bucureşteană dacă i s-ar cere ajutorul: "Eu cred că am merita statui în faţa stadionului Ghencea, fiindcă această performanţă nu ştiu dacă va mai fi atinsă. Însă pentru mine în momentul de faţă e important un lucru, ca Steaua să revină prin planul fotbalului, nu numai românesc, ci şi european. Am mai spus lucrul ăsta, la Steaua, dacă va fi nevoie de aportul meu, cred că m-aş implica".

Victor Piţurcă a făcut şi o evaluare la zi a foştilor săi colegi, precizând totodată că, după câştigarea Cupei Campionilor Europeni, Anderlecht a făcut o ofertă de transfer pentru el.

Iovan ar valora azi peste 100 de milioane de euro

"Nu ştiu, nu pot să-mi dau seama cât aş valora eu astăzi, dar pot să vă spun de colegii mei cât ar valora. Spre exemplu, un Iovan. Un Iovan, părerea mea, ca fundaş dreapta, în momentul de faţă, eu cred că ar costa peste 100 de milioane. Belodedici? Nu mai vorbesc, nu mai vorbesc. Belo a câştigat de două ori Cupa Campionilor Europeni. Şi n-a jucat la o echipă pe măsura valorii lui. A fost la Valencia, dar Belo trebuia să joace la Real Madrid, la Barcelona. Eu nu ştiu, nu pot să-mi dau seama cât aş valora. După ce am câştigat Cupa Campionilor, Anderlecht a vrut să mă cumpere, am înţeles că voiau să dea 4 milioane de dolari pe mine atunci. 4 milioane de dolari atunci era o sumă fantastic de mare. Adică dacă aş echivala-o acum cu ce înseamnă...", a mai spus Victor Piţurcă.

Componenţii echipei de fotbal Steaua, generaţia 1986, au fost omagiaţi, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, la împlinirea a 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni.

Foştii jucători şi membri ai staffului tehnic Dumitru Stângaciu, Anton Weissenbacher, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Gavril Pele Balint, Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă, Ştefan Iovan, Ladislau Boloni, Mihail Majearu, Constantin Pistol, Marin Radu, Vasile Iordache şi Florentin Marinescu au participat de la loja plenului Camerei Deputaţilor la o scurtă şedinţă şi au fost aplaudaţi în picioare de parlamentarii prezenţi în sală.

La 7 mai 1986, echipa de fotbal Steaua Bucureşti câştiga Cupa Campionilor Europeni, aflată atunci la a 31-a ediţie, pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'' din Sevilla (Spania), după ce o învingea în finală pe FC Barcelona, cu scorul de 2-0, în urma loviturilor de departajare.

Aceasta reprezintă cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc la nivel de club, pe care Steaua Bucureşti o putea repeta în 1989, când a jucat din nou finala competiţiei, dar a fost învinsă clar de formaţia italiană AC Milan cu 4-0.