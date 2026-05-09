„Clasificăm toate persoanele aflate la bord ca fiind ceea ce numim contacte cu risc ridicat”, a explicat Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de prevenire şi pregătire pentru epidemii şi pandemii al OMS, în cadrul unei discuţii transmise live pe reţelele sociale. Ea a adăugat că se recomandă „supravegherea activă şi monitorizarea tuturor pasagerilor şi membrilor echipajului care vor debarca pe o perioadă de 42 de zile”.

Pe de altă parte, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii i-a asigurat sâmbătă pe locuitorii din Tenerife că riscul legat de sosirea unei nave pe care a fost depistat un focar de hantavirus este „scăzut”, mulţumindu-le, în acelaşi timp, pentru „solidaritatea” lor.

„Vreau să mă înţelegeţi clar: nu este vorba de un nou Covid. Riscul actual pentru sănătatea publică legat de hantavirus rămâne scăzut”, a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o scrisoare deschisă adresată populaţiei insulei spaniole Tenerife, unde MV Hondius, sub pavilion olandez, urmează să sosească duminică dimineaţa, iar pasagerii să fie evacuaţi.

La nivel mondial sunt înregistrate 53 de tipuri de hantavirus, dintre care doar tulpina Andes este responsabilă de transmiterea de la om la om, până în prezent, în cazuri rare, localizate în Argentina şi Chile. Dar tocmai această tulpină a fost depistată după secvenţierea virusului, miercuri, la unul dintre pasagerii bolnavi de pe nava MV Hondius. Plecată din Ushuaia, nava sub pavilion olandez trebuia să se întoarcă în Capul Verde, când decesul a trei pasageri şi multiplicarea cazurilor suspecte au declanşat alerta internaţională, weekendul trecut.

După câteva zile de incertitudine în largul Praia (Capul Verde), nava, unde pasagerii trebuie să rămână izolaţi în cabinele lor, se îndreaptă acum spre Insulele Canare.

Şase cazuri de hantavirus au fost confirmate din cele opt cazuri suspecte semnalate după apariţia unui focar la bordul unei nave de croazieră în Oceanul Atlantic, a anunţat, vineri, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).